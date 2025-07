Brigada Militar realiza formatura de 328 alunos do PROERD em Gramado

Solenidade marca encerramento das atividades do 1º semestre de 2025

Na noite da última quarta-feira (09/07), a Brigada Militar de Gramado promoveu a cerimônia de formatura do PROERD — Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência — referente ao primeiro semestre de 2025. O evento aconteceu na Expogramado e reuniu autoridades, familiares e membros da comunidade.

Neste semestre, as aulas do PROERD foram ministradas por quatro instrutores da Brigada Militar: sargento Filipi Rezende, soldado Talita Raaber e soldado Elizandro Cerri. Ao todo, 328 alunos do 5º ano de 14 escolas participaram do programa, distribuídos em 16 turmas.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o comandante do CRPO Hortênsias, coronel Ivens Giuliano Campos dos Santos; o comandante do 1º BPAT, major Ângelo Márcio Ferraz; o vice-prefeito de Gramado, Luia Barbacovi; o presidente da Câmara de Vereadores, Ike Koetz; a juíza de Direito Aline Ecker Rissato; a promotora de Justiça Nathália Cagliari; e o presidente do Mocovi de Gramado, Josiano Schmitt.

Durante a cerimônia, os formandos realizaram o tradicional juramento do PROERD, comprometendo-se publicamente a dizer não às drogas e à violência. Todos os alunos receberam certificado de conclusão e medalha. Também foram premiados com bicicletas e tabletes os autores das melhores redações, além da entrega de leões de pelúcia — mascote do programa — aos destaques das turmas.

Em seu discurso, o coronel Ivens parabenizou os alunos e agradeceu aos instrutores:

“A essência da Brigada Militar é a prevenção, o que nos engrandece muito em poder trabalhar e contribuir com a comunidade. É uma maravilha ver esses jovens gritando e falando bem forte que estão com seu rumo traçado. Isso tudo graças aos nossos instrutores do Proerd que se dedicaram, assim como as famílias e as escolas que nos acolheram, o que mostra que realmente a Brigada Militar é a força da comunidade.”

A Brigada Militar já prepara as atividades do segundo semestre, com previsão de atender todas as turmas do 5º ano das escolas de Gramado, dando continuidade ao trabalho de prevenção e conscientização com os jovens.