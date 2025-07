Criança autista cai no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul

Equipes dos Bombeiros de Canela, Gramado e helicóptero da corporação atuam no resgate

Próximo ao meio-dia desta quinta-feira, 10 de julho, uma criança autista caiu de uma altura ainda não confirmada no Cânion Fortaleza, um dos principais pontos turísticos do Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul. A ocorrência mobiliza forças de resgate da região.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Canela e Gramado, além da aviação do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, estão se deslocando ao local para prestar socorro e realizar o resgate. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima ou as circunstâncias exatas da queda.

A ocorrência está em andamento, e maiores informações serão divulgadas assim que confirmadas pelas autoridades. A equipe do Portal da Folha segue acompanhando o caso.