Menina autista cai em penhasco no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul; resgate mobiliza equipes do RS e SC

Uma menina, autista, de 11 anos caiu do alto do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na tarde desta quinta-feira (10). A criança, que seria natural do Paraná, estava com os pais em visita ao Parque Nacional da Serra Geral, quando ocorreu o acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Cambará do Sul, a corporação foi acionada por volta do início da tarde, com o chamado de que uma criança havia despencado de uma das bordas do mirante principal do cânion.

Segundo o secretário de Turismo de Cambará, Andrews Mohr, em entrevista à Rádio Gaúcha, o pai da menina relatou que a família caminhava pela trilha quando decidiu parar em um banco para fazer um lanche. Nesse momento, a menina teria saído correndo e, ao tentar alcançá-la, o pai presenciou a queda.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, incluindo agentes de Canela e Gramado, estão atuando na ocorrência. Uma aeronave do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, com base em Criciúma, foi mobilizada para apoiar o resgate.

As condições da área são extremamente difíceis, com declive acentuado e ausência de platôs ou vegetação que possam amortecer uma queda. Até o momento, não houve confirmação oficial sobre o estado de saúde da vítima.

A ocorrência segue em andamento e novas informações serão divulgadas assim que confirmadas pelas autoridades.