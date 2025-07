Menina de 11 anos é localizada com vida após queda no Cânion Fortaleza; Bombeiros iniciam operação de resgate

Após horas de buscas intensas, o Corpo de Bombeiros Militar localizou com vida a menina de 11 anos que caiu do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na tarde desta quinta-feira (10). A criança, natural do Paraná, estava com os pais em visita ao Parque Nacional da Serra Geral quando sofreu a queda, a partir do mirante principal da unidade de conservação.

A localização da vítima, que sofre de síndrome do espectro autista, foi possível graças ao uso de um drone com câmera térmica, operado pelo soldado Pias, do pelotão dos Bombeiros de Canela. A tecnologia permitiu identificar a presença da menina em uma área de difícil acesso na encosta do cânion, onde não há platôs nem vegetação densa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima está com sinais vitais e consciente. Neste momento, os militares preparam a operação de resgate, que será realizada por meio de técnicas de rapel. A área já foi isolada para garantir a segurança da equipe e da vítima durante a extração.

Além das equipes de Canela e Gramado, uma aeronave do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, com base em Criciúma, também foi mobilizada para auxiliar na operação.

A ocorrência segue em andamento e novas informações serão divulgadas em breve pelo Portal da Folha.