Jantar Político-Partidário reúne lideranças e homenageia trajetória de serviços públicos em Canela e posse das Mulheres Progressistas de Canela

Na noite do dia 7 de junho, o Progressistas de Canela promoveu um Jantar Político-Partidário que reuniu autoridades e lideranças em um momento de celebração e compromisso com a participação feminina na política.

Durante a cerimônia, a presidente eleita Catiani Muller fez uso da palavra, destacando a importância da representatividade e do engajamento feminino:

“Nesta noite de celebração e reconhecimento, viemos afirmar nosso compromisso em assumir a Executiva do Movimento das Mulheres Progressistas de Canela. Para nós, é uma noite de afirmação, resistência e responsabilidade, pois chegar até aqui exige coragem. Ser mulher, lutar por direitos e ocupar espaços em uma sociedade ainda marcada pela desigualdade de gênero, pela violência simbólica e estrutural é um ato de coragem.

Não queremos apenas representar as mulheres — queremos ser protagonistas das decisões políticas, sociais e econômicas que moldam nossas vidas.”

A nova Executiva do Movimento ficou assim composta:

• Presidente: Catiani Muller

• 1ª Vice-Presidente: Ângela Cardoso

• 2ª Vice-Presidente: Eva Maria da Costa Cardoso

• Secretária-Geral: Sonia Petry

• 1ª Secretária: Katia Tomazelli

• Tesoureira-Geral: Luciana Dalatéa

• 1ª Tesoureira: Denise Tomazelli

• Delegada à Convenção Estadual: Cristina de Cássia Faria de Moura

• Delegada Suplente à Convenção Estadual: Eliane Dallarosa

O evento contou com a presença de nomes de grande relevância, como o Deputado Estadual Joel Wilhelm, e teve como ponto alto a posse do Diretório e da Executiva do Movimento Mulheres Progressistas de Canela. O presidente do Progressistas de Canela, Guilherme Port, conduziu o ato de posse do Diretório e da Executiva, reafirmando o protagonismo feminino na política e a importância da representatividade como pilar de uma sociedade mais justa e democrática.