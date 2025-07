Polícia Civil investiga morte de criança após queda em cânion em Cambará do Sul

A Polícia Civil está investigando a morte de uma menina de 11 anos que caiu de um cânion no Parque Nacional de Aparados da Serra, em Cambará do Sul, na tarde de quinta-feira, 10 de julho. A família, que mora em Curitiba, no Paraná, estava visitando o parque no momento do acidente.

Segundo as informações levantadas pela polícia, os pais e os três filhos, de 11, 9 e 5 anos, estavam em uma parte alta da trilha e se preparavam para retornar à base do parque, onde há uma lanchonete. A mãe seguiu na frente com os dois filhos menores. O pai ficou um pouco mais atrás com a filha mais velha. Em um momento de descuido, a menina saiu correndo em direção ao cânion. O pai ainda tentou alcançá-la, mas não conseguiu impedir a queda.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e fez buscas durante a tarde e a noite. O corpo da criança foi localizado, e o óbito confirmado no final da noite.

A Polícia Civil esteve no local, conversou com os responsáveis pelo parque e com os pais da vítima. Também foram realizadas as primeiras diligências, como o atendimento à família e o pedido de perícia técnica, que deve ocorrer nesta sexta-feira, 11, para avaliar principalmente as condições de segurança do local.

A delegada Fernanda Aranha, da Delegacia de Cambará do Sul, informou que foi aberto um inquérito para apurar todos os detalhes do acidente e lamentou a morte da criança.