Prefeito e vice de Canela acompanham obras de novo hospital

Canela vai ganhar um novo complexo hospitalar. O prefeito Gilberto Cezar e o vice-prefeito Gilberto Tegner estiveram acompanhando as obras do Hospital Pompéia Ecossistema de Saúde Pryme, na tarde desta quarta-feira, dia 9. Na oportunidade participaram do ato simbólico de início de construção de uma das vigas do novo hospital, acompanhados pelo diretor da Novalternativa Incorporadora, o empresário Fernando Bassani, e pela CEO do Pompéia Ecossistema de Saúde, Lara Vieira.

O novo hospital privado está sendo construído na Avenida Dom Guanella, próximo ao pórtico de entrada da cidade, e tem conclusão prevista para o segundo semestre de 2027. O projeto prevê uma área de 16,2 mil metros quadrados, que atenderá procedimentos de média e alta complexidade, através de um corpo médico estruturado pelo Pompéia, que possui uma tradição de 112 anos na área da saúde.

O prefeito Gilberto Cezar destacou a importância da obra da casa de saúde para a comunidade canelense e para os turistas que visitam a Serra Gaúcha. “Estamos bastante confiantes que este novo complexo hospitalar trará mais qualidade no atendimento e segurança em saúde, tanto no setor privado quanto no público. Um grande avanço na área da saúde”, ressalta.

Sua ampla estrutura terá 45 leitos privativos e 30 semi privativos. E contará, ainda, com 10 leitos de UTI, cinco salas cirúrgicas, 10 salas de quimioterapia, quatro salas de ultrassom e duas salas de raio-X, além de salas de ressonância, tomografia e mamografia. Tudo isso distribuído em sete pavimentos.