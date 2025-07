Canela sedia reunião de julho de prefeitos da Amserra

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 11, no Grande Hotel Canela, a reunião mensal dos prefeitos que fazem parte da Associação de Municípios da Serra Gaúcha (Amserra). O objetivo do encontro foi a apresentação do balancete do 1º semestre de 2025, com detalhamento sobre arrecadação e despesas da entidade para este período.

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, foi o anfitrião. Após o encontro, ele convidou os demais prefeitos para, juntos, prestigiar a abertura oficial da 31ª Festa Colonial de Canela, que iniciou ontem na Praça João Corrêa. “Nossa cidade se alegra com este evento e com o prestígio e valorização que cada autoridade depositou à nossa festa”, disse o prefeito.

Foi definido pelos gestores presentes que a próxima reunião acontecerá em Gramado, no dia 15 de agosto, durante a programação do Festival de Cinema.

Participaram do encontro mensal da Amserra os gestores dos municípios de Gramado, Nestor Tissot; Nova Petrópolis, Daniel Michaelsen; Picada Café, Daniel Rückert; Santa Maria do Herval, Gilnei Capeletti; e São Francisco de Paula, Thiago Teixeira.