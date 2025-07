Com loja em Canela, Sinoscar promove ação simultânea em oito cidades para apresentar novo SUV da Chevrolet 

Uma das mais tradicionais revendas Chevrolet do RS, a Sinoscar promove na próxima quinta-feira (17/07), o Tracker Day. Realizada simultaneamente em suas nove concessionárias nas cidades de Canela, Canoas, Gravataí, Montenegro, Novo Hamburgo, Porto Alegre (Assis Brasil e Farrapos), São Leopoldo e Sapiranga, a ação irá apresentar em primeira mão o novo Chevrolet Tracker 2026 para clientes e parceiros da marca.

Para o gestor sênior de vendas da Sinoscar, Cesar Augusto Viegas, a iniciativa deve impulsionar ainda mais a performance do modelo que é o mais vendido do portfólio da empresa, com uma média superior a 400 unidades emplacadas por mês no RS.

O novo Chevrolet Tracker combina design renovado, tecnologia de ponta, segurança e conectividade. Entre os principais destaques estão a nova grade frontal, os faróis em LED, para-choques redesenhados, lanternas com lentes cristal e rodas exclusivas para cada versão, que reforçam a identidade moderna e robusta do modelo.

Atendendo a 61 municípios em sua área de abrangência no Rio Grande do Sul e considerada a maior distribuidora de peças e acessórios genuínos da Chevrolet no mercado gaúcho, com mais de 14 mil itens disponíveis à pronta entrega, a Sinoscar nasceu praticamente de forma concomitante ao Grupo Sinosserra, criado em 1947, na cidade de Canela. Considerado um dos mais importantes e tradicionais players do mercado automotivo gaúcho, o grupo, além da marca, administra ainda as bandeiras Guaibacar (Volkswagen) e Tramonto (Jeep).

