Festa Colonial de Canela valoriza agricultura familiar e tem presença do Governador Eduardo Leite

A 31ª edição da tradicional Festa Colonial de Canela teve sua abertura oficial realizada na tarde da última sexta-feira, 11, reunindo autoridades municipais, estaduais e federais na Praça João Corrêa, na Praça João Corrêa. O evento, que é uma celebração à cultura do interior, à gastronomia típica e ao trabalho das famílias agricultoras, segue até o dia 27 de julho com uma programação diária intensa e gratuita.

A manhã de sábado, 12, foi marcada pela presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que visitou os espaços da festa e conversou com expositores e autoridades locais, reforçando o apoio do Estado à agricultura familiar e ao desenvolvimento regional.

Eduardo Leite enfatizou “o clima aqui está maravilhoso! Os agricultores de Canela se esmeraram para trazer o melhor para esta festa. Tem queijo, salame, cuca, tudo que é típico da nossa colônia, produzido com muito carinho, cuidado e capricho. Quem vir no evento vai levar muitas coisas gostosas e boas memórias!”

O prefeito Gilberto Cezar, que acompanhou o governador Eduardo Leite durante a visita, agradeceu a presença e destacou a importância desse gesto para o fortalecimento da agricultura familiar e da cultura local. “A abertura oficial contou com a participação de diversos prefeitos da região, deputados estaduais e federais. Desde 2010, Canela não recebia um governador em seus eventos, o que torna este momento ainda mais simbólico e representativo para nossa comunidade”, afirmou.

Também neste sábado, às 10h, ocorreu a inauguração da cancha de bocha, com emocionante homenagem que eterniza dois nomes que fazem parte do evento:: José Alzemiro Moraes, o Mirinho e sua esposa Marina. A fixação de uma placa e a criação da Taça Mirinho e Marina na modalidade Bocha simbolizam a de gratidão e afeto por um casal que deixou marcas profundas na comunidade. Mirinho, com seu entusiasmo pelo esporte e espírito coletivo, e Marina, com sua doçura e dedicação incansável, especialmente na cozinha da Festa Colonial, construíram com amor e trabalho uma trajetória que hoje é lembrada com orgulho. Seus filhos, netos e bisnetos seguem esse mesmo caminho de valorização da tradição e do convívio comunitário. Logo após tiveram início os Jogos Coloniais, novidade desta edição, que seguem ao longo dos três finais de semana da Festa.

A Blasmusik – Bandinha Germânica anima o evento festa das 11h às 13h30 e das 14h às 16h30. Às 15h, o primeiro Desfile Nossas Raízes, que tomou a Rua Felisberto Soares até a Praça, trazendo a cultura dos imigrantes que colonizaram Canela, prestando homenagem às tradições. Às 17h, iniciam os shows no Multipalco com Juliano Bolfe e Emílio Fogaça, Grupo Tarça, às 18h30 e para encerrar o dia, o Guri De Uruguaiana.

No domingo, 13, o evento inicia às 10h com mais uma etapa dos Jogos Coloniais. Durante todo o dia, até as 21h, os visitantes poderão conferir os fornos a lenha, os estandes dos agricultores com gastronomia e agroindústria, além da Feira de Artesanato. A bandinha Blasmusik retorna com apresentações das 11h às 13h30 e das 14h às 16h30. A programação musical de domingo começa às 17h com o Grupo Renascer do Sul, seguido Grupo Retruco às 19h, trazendo a música tradicionalista gaúcha para o evento.

A Festa Colonial conta com 18 espaços de exposição e comercialização, divididos entre bancas de agroindústria e flores, dois grupos que preparam as delícias nos oito fornos a lenha, café colonial e sete tendas, envolvendo cerca de 35 famílias diretamente na organização e produção dos itens comercializados, enquanto mais de 70 famílias participam de forma indireta, movimentando a economia rural e promovendo o fortalecimento da identidade cultural de Canela..Também integra o evento a já tradicional Feira de Artesanato, que evidencia o talento dos artesãos locais.

A Festa Colonial oferece uma verdadeira imersão nos sabores, saberes e tradições da vida enaltecendo delícias como pães e cucas quentinhos saindo dos fornos a lenha, pratos coloniais preparados com carinho, flores cultivadas com dedicação e produtos artesanais produzidos por habilidosas mãos canelenses.

A 31ª Festa Colonial de Canela é uma realização da Prefeitura de Canela e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela, com apresentação da rede de farmácias São João, o patrocínio da Sicredi Pioneira, Cervejaria Ambev Uniserra e vitivinícola Jolimont e o apoio das cervejarias Farol, Viking Bier e Cresol, além da marca Sicoob como colaboradora. Apoio institucional FETAG/RS, Emater/RS-Ascar e SDR – Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. Agente Cultural: AM Produções, financiamento Pró Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Serviço

31ª Festa Colonial de Canela

De 11 a 27 de julho de 2025

Praça João Corrêa – Entrada gratuita

@festacolonialcanela