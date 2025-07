Parque do Caracol recebe visita de alunos do projeto “Saber Caracol”

Estudantes da Escola Municipal Machado de Assis conferiram na prática lições sobre educação ambiental.

Buscando manter ações de aproximação com a comunidade, o Parque do Caracol, em Canela, recebeu nesta quinta-feira, 10 de julho, a visita de professores, monitores e alunos da Escola Municipal Machado de Assis, que integram desde março deste ano o Projeto “Saber Caracol”. A iniciativa é voltada à educação ambiental e reforço escolar e foi criada pelo Grupo Iter com parceria técnica e de realização do Instituto da Criança.

Na ocasião, os pequenos visitantes realizaram a primeira de cinco visitas ao atrativo turístico, reconhecido por ser uma área de preservação ambiental e ter um bioma diversificado, e puderam aprender na prática mais sobre a fauna e flora da região.

“Esse projeto tem uma importância muito grande porque desenvolve o fato do conhecimento da ‘gurizada’ na questão ambiental e da preservação, principalmente da mata de araucária, dos mananciais, da parte dos arroios que nós temos na cidade e que temos que cuidar. Então a gente consegue fazer com uma geração que vai replicar isso para as próximas gerações futuras, por isso estamos fazendo um trabalho de conscientização e também educação ambiental para que isso aconteça”, explica o professor de Meio Ambiente da escola que conduziu a saída de campo, Sérgio Henrique Licks.

Professor de Meio Ambiente da escola que conduziu a saída de campo Sérgio Henrique Licks

Durante o passeio, o grupo fez a jornada do visitante, passando pelo Observatório – A Torre Araucária, Casa Raízes, Jardim do Mel e Deck do Moinho, e ainda almoçou em uma das novas churrasqueiras.

Ex-aluna é inspiração para o futuro

Larissa de Souza Carvalho de Lima é jovem aprendiz no Parque do Caracol

Ex-aluna da Escola Machado de Assis, Larissa de Souza Carvalho de Lima hoje é jovem aprendiz do setor de Gente e Gestão do parque e recebeu os pequenos visitantes. “É muito gratificante estar recebendo eles sendo uma profissional aqui no parque hoje. Espero que eles aproveitem muito a trajetória deles e vejam o quão importante é a escola”, contou.

Visita de campo aprofundou conhecimento sobre meio ambiente

Além das visitas ao Parque do Caracol, durante o ano letivo de 2025, os alunos têm quatro horas semanais de reforço escolar, e participam de oficinas, projetos práticos e atividades lúdicas sobre temas ambientais como o uso consciente da água e energia renovável.

Outra atividade além do ambiente escolar, acontecerá no dia 5 de agosto, quando os alunos irão conhecer a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) de Canela, localizada no bairro Santa Terezinha. Neste dia, os estudantes irão aprender mais sobre a importância da água potável. A atividade é uma parceria do Parque do Caracol com a Corsan.

Projeto beneficia todos os alunos

Gerente Geral do Parque do Caracol Sandra Ferraz e os alunos

A Escola Municipal Machado de Assis é uma instituição de ensino multiserial, onde todos os alunos de diferentes idades e anos estudam juntos, por isso a ação permite a participação de todos os alunos da escola.

O Projeto Saber Caracol também oferece suporte pedagógico personalizado para estudantes com dificuldades de aprendizagem nas disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa e Meio Ambiente.

Karina Cox, gerente geral do Instituto da Criança acompanhou a visita desta quinta-feira e salientou a importância do projeto na conscientização das novas gerações: “Eu entendo que o reforço escolar, e aqui tem um valor agregado, é um reforço escolar com temática de educação ambiental, é importante para qualquer criança, né? É preciso ensinar essa nova geração a ser resiliente às mudanças climáticas e a serem guardiões da natureza. Então, eu acho que a gente está tratando de um tema ambiental, falando aqui em semente, plantando uma semente de conhecimento nessas crianças para que elas nos ajudem a proteger a natureza. Por outro lado, a gente entende também que um projeto de reforço, ele deixa a criança mais tempo no ambiente escolar, isso cria um conforto para os pais, que podem trabalhar mais, podem se dedicar mais a outras atividades enquanto seus filhos estão bem cuidados no ambiente escolar”.

Karina Cox, gerente geral do Instituto da Criança

Para acompanhar os resultados da iniciativa, uma equipe técnica interdisciplinar monitora e avalia o desempenho acadêmico dos alunos em relação aos conhecimentos adquiridos.

“Ver os primeiros resultados desse trabalho nos enche de orgulho. Essa iniciativa nasceu do desejo de fortalecer o vínculo entre o Parque do Caracol e a comunidade, ensinando para a nova geração sobre a importância da preservação ambiental e o uso consciente dos recursos naturais. Estamos no caminho certo e teremos resultados ainda mais positivos ao longo da realização do projeto”, afirma Sandra Ferraz, gerente geral do parque.

Parceria entre Grupo Iter e Instituto da Criança

O Grupo Iter, holding que administra o Parque do Caracol, buscou o Instituto da Criança, reconhecido gestor social com 30 anos de atuação e influência sobre mais de 900 organizações sociais distribuídas em quase todos os estados do Brasil, para desenvolver o projeto “Saber Caracol”.