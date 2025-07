Parque do Palácio será do povo de Canela: projeto de lei que prevê doação definitiva é protocolado na Assembleia Legislativa

Prefeito Gilberto Cezar celebra momento histórico e destaca articulação com o Estado; comunidade poderá contar com parque público multifuncional no coração da cidade

Em uma coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (14), o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, anunciou um passo decisivo para o futuro do Parque do Palácio. Com a presença de vereadores, secretários municipais e integrantes da ONG Amigos do Parque do Palácio, foi confirmado o protocolo do Projeto de Lei nº 272/2025 na Assembleia Legislativa do Estado, que prevê a doação definitiva do espaço ao município de Canela.

“Esse é um momento histórico para Canela. O projeto de lei prevê a doação, sem gravame, do Parque do Palácio ao município, e, assim que aprovado pelos deputados e sancionado pelo governador, poderemos transformar esse espaço em um parque público completo”, declarou o prefeito. Segundo Gilberto, a única exigência prevista na proposta é que o local mantenha o nome de “Parque do Palácio” e que seja estruturado como parque público em até 15 anos, com áreas para caminhada, práticas esportivas, cultura e lazer, sempre respeitando e preservando o meio ambiente.

O prefeito ainda destacou a relevância estratégica do local, situado “bem no coração do município”, e reforçou o simbolismo da conquista. “Discutimos muito a importância desse parque para o desenvolvimento de Canela. É um espaço verde fundamental para a contemplação da natureza, convivência comunitária e construção de um futuro mais sustentável para nossa cidade”, frisou.

O vice-prefeito Tolão também participou da coletiva e agradeceu ao prefeito Gilberto pela articulação política que permitiu a viabilização do projeto junto ao Governo do Estado. Gilberto, por sua vez, enfatizou a boa vontade do governador Eduardo Leite, que agiu com celeridade para que a proposta fosse encaminhada ao Legislativo.

Assim que o processo legal for concluído e o Parque passar oficialmente ao patrimônio do Município, será possível viabilizar uma série de investimentos e melhorias, tornando o espaço um verdadeiro patrimônio público de uso permanente.

A partir de agora, a expectativa se volta para a tramitação do projeto na Assembleia Legislativa. O Executivo Municipal deve iniciar uma agenda de articulação com deputados e bancadas para garantir a aprovação da proposta.