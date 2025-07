Prefeito Gilberto Cezar recebe governador na Festa Colonial

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, recepcionou o governador Eduardo Leite na tarde deste sábado, dia 12, na 31ª Festa Colonial de Canela. O anfitrião conduziu a autoridade estadual pelos estandes, conversando com os agricultores, soberanas e visitantes do evento. Leite saboreou os produtos coloniais e conferiu de perto a Vila do Artesanato.

Para o prefeito Gilberto, o prestígio que a Festa Colonial está recebendo das autoridades da região e do Governo do Estado só reforça, ainda mais, Canela como destino turístico e de eventos na Serra Gaúcha. “É uma Festa que reafirma o orgulho das nossas raízes e a força da nossa comunidade. O final de semana tá sendo de clima agradável e propício para aproveitar a gastronomia e cultura do nosso interior”, atesta o prefeito.

O governador agradeceu a hospitalidade do povo canelense e elogiou a organização. “O clima está maravilhoso, o pessoal se esforçou para trazer pro Centro da cidade o melhor do interior. Canela está muito linda, os visitantes podem vir conferir com tranquilidade porque tudo foi preparado com muito capricho”, completou Eduardo Leite.

Esta é a primeira visita oficial de um governador do Estado na Festa Colonial de Canela.