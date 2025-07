Rodovia entre Gramado e Santa Maria do Herval agora leva o nome de Horst Volk

Horst Volk foi um dos nomes mais conhecidos e admirados da história de Gramado. Fundador da Ortopé, empresa que chegou a empregar mais de 14 mil pessoas, Volk não apenas impulsionou a economia local como ajudou a construir a identidade da cidade com sua visão empreendedora, espírito público e paixão por Gramado.

Mais do que empresário, foi um verdadeiro articulador do progresso. Contribuiu ativamente para a criação de grandes eventos, como o Festival de Cinema de Gramado, a saudosa Fearte – Feira Nacional de Artesanato e o Festival Mundial de Publicidade de Gramado, ajudando a consolidar o município como um polo cultural e turístico de referência nacional.

Embora não tenha nascido aqui, Volk tornou-se um gramadense de coração. Foi vereador por duas legislaturas, prefeito, fundador da Secretaria Municipal de Turismo, deputado estadual e secretário estadual de Turismo. Sua trajetória pública e privada deixou um legado que ainda inspira gerações.

Na última sexta-feira, dia 11, no Plenário Júlio Floriano Petersen, a Câmara Municipal de Gramado, em ação conjunta com o gabinete do deputado Joel Wilhelm e com a Prefeitura, participou da cerimônia de oficialização do nome da ERS-373, rodovia que liga Gramado a Santa Maria do Herval, como Rodovia Horst Volk. A denominação foi instituída pela Lei Estadual nº 16.285, de 2 de maio de 2025, aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Eduardo Leite.

Durante a cerimônia, o deputado Joel destacou: “Horst é um símbolo de liderança, empreendedorismo, carinho e paixão pela terra em que se vive. Seu legado não pode jamais ser esquecido. Esta rodovia leva agora o nome de alguém que fez história e que merece ser lembrado por tudo o que fez por Gramado.”

Representando a família, a esposa de Horst, Rosa Helena Pereira Volk, atual presidente da Gramadotur, emocionou-se com a homenagem: “Joel, que linda homenagem. Horst sempre esteve presente em todos os momentos decisivos da nossa cidade, e agora estará também presente na nossa geografia. Obrigada por manter viva a memória do meu marido e celebrarmos os tantos feitos dele por Gramado.”

“Que esta justa homenagem eternize não apenas o nome de Horst Volk em placas de estrada, mas também em nossos corações e na história viva da cidade. Que cada quilômetro percorrido na Rodovia Horst Volk nos lembre do legado de coragem, trabalho, inovação e amor por Gramado.”, finalizou o presidente da Câmara, Ike Koetz.

A Câmara Municipal de Gramado, ao lado do Governo do Estado e da comunidade, reconhece e aplaude esse cidadão visionário, cuja trajetória seguirá inspirando futuras gerações. O futuro de Gramado também se constrói com a memória dos que fizeram o passado florescer.