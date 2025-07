Arraiá da Casa Onã foi um sucesso e reuniu a comunidade em uma linda celebração

No último sábado, 12 de julho, a Casa Onã se encheu de alegria, cores e sorrisos com a realização do seu tradicional Arraial. A festa, que começou às 17h, foi marcada por um clima de união, acolhimento e muita diversão a toda comunidade que se fez presente.

Teve comidas típicas deliciosas, brincadeiras para todas as idades, rifas e sorteios e a tão esperada quadrilha, que animou o público e trouxe aquele toque especial de tradição. O ponto alto da noite foi a interação entre as famílias, crianças correndo com alegria e a participação de todos nas brincadeiras, que renderam muitos brindes legais.

A Casa Onã agradece imensamente a todas as pessoas que participaram e contribuíram para o sucesso dessa linda festa. Um agradecimento especial aos colaboradores que doaram e apoiaram o evento com tanto carinho e generosidade.

Confira a lista de apoiadores que fizeram parte dessa festa arretada de boa:

Telephonica PLATZ, Luxo África, Daiane de Souza Centro de Beleza, Restaurante Sabor da Casa, Valen Grill Restaurante, Bosque Encantado Brechó Infantil, Dieny Confecções, Mercado João Licks, The God Barber, ATS lãs e linhas, Atacadão de Sorvetes, Black Belt Materiais em Geral, Fabi Cabeleireira, Lojas Tentação, Noturno Comércio Ltda, Angel Variedades, Lojas Quero Quero, Guedr Barbearia, Smartprime Canela, Tudo Mara, AgroPet Noel Canela, Silvino Cabeleleiro, Salão Nima Tranças Afro, Caseirissimo Restaurante, e África Variedades.

Essa união é o que fortalece os laços da Casa Onã com a comunidade de Canela e região. Que venham muitos outros encontros como esse, sempre com portas abertas, e muita cultura popular sendo celebrada com amor.

Até o próximo Arraiá!