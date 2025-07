Avanço histórico: Estado protocola na Assembleia projeto para doação do Parque do Palácio a Canela

Após mediação do prefeito Gilberto Cezar junto ao governador Eduardo Leite, o Governo do Estado protocolou na Assembleia Legislativa do RS o projeto que trata da doação do terreno do Parque do Palácio ao Município de Canela. O anúncio foi feito pelo chefe do Executivo canelense em coletiva para imprensa e convidados nesta segunda-feira, dia 14, em frente ao atrativo, na RS-235.

De acordo com o projeto enviado ao legislativo estadual, para efetivar a doação, a Prefeitura de Canela se compromete a transformar o Parque do Palácio em um empreendimento com espaços para cultura, lazer, preservação ambiental e entretenimento, cuidando da sua manutenção. Para isso, o Estado indica um prazo de até 15 anos para efetivar as melhorias e que a Prefeitura Municipal mantenha a finalidade do local de ser um parque público, sem entregar o terreno à iniciativa privada.

No anúncio, o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, destacou as etapas pelas quais a ideia do projeto passou até se tornar uma realidade. “Estivemos em vias de perder o direito de uso do Parque do Palácio, pois o Município ultrapassou o prazo anterior para construir no local um Centro de Eventos. Depois de um trabalho de interlocução, antes mesmo de assumirmos o governo, conseguimos mais tempo para apresentar uma nova proposta, que é esta de transformar o Parque do Palácio em um espaço público e de uso coletivo. Agora cabe aos nossos deputados darem o aval definitivo”, destacou o chefe do Executivo.

O vice-prefeito Gilberto Tegner também reforçou que o objetivo da Prefeitura com o projeto é transformar o Parque do Palácio em um verdadeiro espaço sociocultural, aberto à comunidade, com atividades educativas, turísticas, de lazer, com espaço para eventos ao ar livre, para ações de educação ambiental, trilhas e muito mais. “Queremos que o local deixe de ser apenas um símbolo histórico e passe a ser vivido no dia a dia pelos canelenses, assim como eu já fiz na juventude, quando vinha com a escola para cá passar o dia”, atestou Tegner.

O prefeito Gilberto Cezar também destacou os planos do Executivo de reforçar a segurança no local, com melhorias na iluminação e nos acessos e a instalação de câmeras. “Com a apropriação das pessoas de bem, o Parque se tornará mais seguro, é uma consequência do uso dele”, complementou.

A voluntária do grupo Amigos do Parque do Palácio, Isabel Scheid, reforçou que o grupo sonhou muito com essa ação do Governo do Estado e que todos ficaram muito emocionados em saber que agora poderá se tornar uma realidade. Participaram do anúncio, também, secretários municipais e membros do governo, veículos de imprensa e vereadores.

Ação “Um dia no parque”

Durante o ato, a voluntária do Amigos do Parque do Palácio, Isabel Scheid, aproveitou a oportunidade para convidar todos os presentes para participarem da ação “Um dia no parque”, que está sendo programada para o próximo domingo, 20 de julho, em todo país.

Neste dia, a população é convocada a visitar parques públicos e unidades de conservação, para aproveitar o melhor que cada um dos locais pode oferecer. “Canela participará convidando a população a visitar o Parque do Palácio, fazer um piquenique, tomar um chimarrão, trazer a família e aproveitar esse espaço único”, disse Isabel.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela