Espetáculo “Retratos” valoriza a cultura e a memória do interior no palco da Festa Colonial de Canela

Próxima apresentação será nesta sexta-feira (18), às 18h30, no Multipalco da Praça João Corrêa

O espetáculo “Retratos” tem encantado o público da 31ª Festa Colonial de Canela com uma mistura envolvente de poesia, humor e memória afetiva. A peça estreou na noite de abertura da festa, em 11 de julho, reunindo um grande público no Multipalco da Praça João Corrêa. Agora, retorna nesta sexta-feira (18), às 18h30, para mais uma apresentação gratuita.

Com personagens típicos, causos divertidos e cenas emocionantes, “Retratos” convida o público a embarcar em uma viagem pelas raízes da cidade e do interior, valorizando o espírito da Festa Colonial. No palco, o cotidiano rural ganha vida por meio de histórias que revelam a força das famílias, a fé, a alegria simples e o orgulho de quem constrói o futuro com as mãos na terra.

A última apresentação está marcada para o dia 27 de julho (domingo), também às 18h30. A entrada é gratuita, e o espetáculo promete emocionar e arrancar sorrisos de quem busca reencontrar a própria história nas tradições da nossa gente.