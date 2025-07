Felipe Caputo visita a Brigada Militar e reforça apoio à segurança pública em Canela

O vereador Felipe Caputo esteve reunido nesta semana com o Capitão Marcelo Junior Montini, comandante da Brigada Militar de Canela. A visita institucional teve como objetivo dialogar sobre a atuação da corporação e identificar as principais demandas da segurança pública no município.

Durante o encontro, Caputo ouviu as preocupações da corporação, discutiu os desafios enfrentados no patrulhamento urbano e destacou a importância do trabalho realizado pelos policiais militares na proteção da comunidade.

“Segurança pública é uma pauta prioritária do nosso mandato. Sabemos do empenho e da dedicação dos profissionais da Brigada Militar e queremos contribuir, dentro da nossa atuação, para fortalecer esse trabalho que garante tranquilidade às famílias canelenses”, afirmou o vereador.

A reunião integra a agenda de visitas técnicas promovida por Felipe Caputo com foco no acompanhamento dos serviços públicos e no diálogo direto com instituições fundamentais para o bem-estar da população.