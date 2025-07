Luiz Kerschner é o novo patrão do CTG Querência

O CTG Querência promoveu baile para comemorar os 71 anos da entidade, no último sábado, dia 12, na sede que fica no parque de Rodeios Saiqui, com posse da nova gestão de peões e prendas e do novo patrão da entidade.

Na ocasião foi empossada a nova gestão de peões e prendas do Querência, eleita na tarde do mesmo dia e também a posse de Luiz Kerchner e sua esposa Gilsa como casal patrão da entidade, após renúncia do até então patrão Jeferson Lodea.

O CTG foi fundado em 22 de julho do ano de 1954, quando reuniram-se no Esporte Clube Serrano, 25 cidadãos, para fundar um centro de tradições gaúchas em Canela. Foi aclamado patrão dos trabalhos o gaúcho Antônino Boeira dos Reis e para secretariar as reuniões Guilherme Oscar Bauer. O senhor Sylvio Hoffmann foi o coordenador e mentor deste movimento tradicionalista. O nome Querência foi escolhido por significar muito para nós gaúchos que chamamos assim nossa terra natal, nosso chão, o lugar onde vivemos, enfim o pago que tanto amamos e desde a a fundação, o lema adotado foi “Longe ou perto do pago, sempre Gaúcho”, uma expressão da ligação inquebrável com as tradições. A primeira patronagem do CTG Querência ficou marcada por Dr. Pedro Sander como patrão.

Desde sua fundação até os dias de hoje, o CTG Querência busca sempre preservar e valorizar a cultura gaúcha, inspirando futuras gerações a manterem viva essa rica herança.

O patrão Luiz enfatizou em seu discurso “O CTG Querência é muito mais do que salões, arenas e canchas de laço. Ele é feito de pessoas: das invernadas artísticas, do conselho de vaqueanos, da campeira… É a união de todos que fortalece essa gestão, com o apoio e o espírito de família que só o CTG Querência tem.”

A gestão de peões e prendas, que seguirá até julho 2026 é composta por:

Prenda Pré Mirim – Mirella Campos de Brito

3° Prenda Mirim – Antônia Maciel Bossle ; 2° Prenda Mirim Betina de Oliveira; 1° Prenda Mirim Maria Eduarda Favero Soares; 1° Prenda Juvenil Micaela Lopes de Brito; 1° Prenda Adulta Taís Crizel Gomes; 1° Prenda Veterana Ana Cláudia Oliveira; 2° Prenda Veterana Tatiana Corrêa Pires; 3° Piá Farroupilha Pietro Corrêa Pires; 2° Piá Farroupilha Carlos Eduardo Macedo; 1° Piá Farroupilha Augusto de Macedo Gottert; e, Piazito Bento Maciel Bossle

Os próximos eventos promovidos ppelo CTG Também foram divulgados no evento: de 7 a 12 de setembro, a Ronda Crioula, que neste ano terá como guardião da Chama Crioula o casal Bela e Marco Pereira; 13 e 14 de setembro, o 28⁰ Campeonato Municipal de Laço, que neste ano homenageará o Piquete de Laçadores Recanto dos Amigos; e, o 41º Rodeio Crioulo Nacional de Canela, será de 8 a 11 de janeiro de 2026.