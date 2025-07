Prefeito Gilberto Cezar autoriza seleção pública para contratar 40 profissionais de educação

A Prefeitura de Canela publicou nesta segunda-feira, 14 de julho, o edital de processo seletivo simplificado para contratação de 40 profissionais da área da educação, para os cargos de pedagogo(a), terapeuta ocupacional, operário especializado, auxiliar de intérprete educacional, e professores de Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática. O processo seletivo foi autorizado pelo prefeito Gilberto Cezar para preencher vagas em aberto em escolas e em outros serviços públicos. As inscrições serão feitas on-line e iniciam na quinta-feira, dia 17.

De acordo com o edital, estão previstas 40 vagas mais cadastro reserva. Os profissionais exercerão carga horária de 20 a 40 horas semanais, dependendo da função, com vencimentos básicos variando entre R$ 2.430,19 e R$ 3.439,64. A esses valores pode ser acrescentado adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e auxílio-transporte, além do profissional poder ser convocado para regime complementar/suplementar.

As inscrições para participar do certame vão até o dia 23 pelo site www.hcassessoriaadm.com.br, mediante envio da documentação indicada no edital, disponível aqui e no site da Prefeitura de Canela – aba Publicações Legais.

Mais informações sobre a seleção simplificada podem ser consultadas pelo e-mail contato@hcassessoriaadm.com.br ou pelo telefone/WhatsApp (49) 3679-0079.



Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela