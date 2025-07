Primeiro fim de semana da Festa Colonial de Canela reúne mais de 20 mil pessoas e encanta com tradição, jogos e gastronomia típica

A 31ª edição da Festa Colonial de Canela começou superando as expectativas, com mais de 20 mil pessoas passando pela Praça João Corrêa ao longo do primeiro fim de semana do evento, que segue até o próximo dia 27 de julho.

De sexta-feira a domingo, o público prestigiou uma programação diversificada que celebra as tradições do interior, valoriza a agricultura familiar e alinha boa gastronomia com diversão e lazer.

Uma das principais novidades desta edição, os Jogos Coloniais foram um verdadeiro sucesso. As disputas de bocha, canastra e 66 reuniram equipes formadas por integrantes da comunidade canelense, despertando também a curiosidade e o entusiasmo dos turistas, especialmente com o jogo de bocha, já que para muitos, é um esporte até então desconhecido. A interação entre visitantes e moradores reforçou o espírito de integração do evento. Os jogos seguem nos próximos dois fins de semana.

A programação artística foi outro destaque, com shows que agradaram o público e garantiram momentos de alegria e celebração para todas as idades. O Desfile Nossas Raízes que apresenta um pouco da cultura e da colonização de Canela, com dança, elementos cenográficos, equipamentos agrícolas e até as simpáticas cabras, foi também destaque neste primeiro fim de semana e ocorrerá novamente nos dias 19, 26 e 27, às 15h.

A gastronomia típica, como sempre, foi um dos grandes atrativos. Produtos coloniais, como pães e cucas quentinhos saindo direto do forno a lenha, e delícias nem tão conhecidas como o pastel de pinhão e a fortaia fizeram sucesso com o público. Pela primeira vez, a Festa oferece um completo e farto café colonial, com a variedade e o sabor das receitas tradicionais. Outro destaque são as duas cervejarias artesanais de Canela – Farol e Viking Bier – que se uniram e contam com um estande único, mostrando que a concorrência é salutar, mas pode unir forças.

“A Festa Colonial está se reinventando sem perder sua essência. As inovações deste ano, fortaleceram ainda mais a proposta de valorizar a agricultura familiar, promover o turismo e preservar nossas tradições. É gratificante ver Canela acolhendo tantas pessoas em um ambiente de cultura, integração e desenvolvimento local” afirma o prefeito Gilberto Cezar.

Os números superaram a expectativa: segundo a organização do evento mais de 20 mil pessoas passaram pela Praça João Corrêa nos primeiros três dias do evento, sendo que foram comercializados aproximadamente 9.800 bolinhos de batata e 10.500 pães e cucas e 12.600 pãzinhos de carne de panela, queijo e linguiça.

A secretária municipal de Turismo e Cultura Kenia Jaeger, comenta: “Estamos vivenciando dias especiais com muita cultura, tradição e experiências gastronômicas autênticas, que resgatam as raízes da nossa cidade. Preparamos tudo com muito carinho para acolher a nossa comunidade e visitantes”

O evento que tem entrada franca e segue até o dia 27 de julho, proporciona aos moradores e turistas a oportunidade de vivenciar o melhor da cultura do interior, em pleno coração de Canela. Com estrutura acolhedora, produtos artesanais, atrações culturais e o carinho dos produtores locais, a Festa Colonial reafirma sua importância no calendário de eventos da cidade.

A 31ª Festa Colonial de Canela é uma realização da Prefeitura de Canela e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela, com apresentação da rede de farmácias São João, o patrocínio da Sicredi Pioneira, Cervejaria Ambev Uniserra e vitivinícola Jolimont e o apoio das cervejarias Farol, Viking Bier e Cresol, além da marca Sicoob como colaboradora. Apoio institucional FETAG/RS, Emater/RS-Ascar e SDR – Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. Agente Cultural: AM Produções, financiamento Pró Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Programação dos próximos dias:

Permanente: Espaço Raízes com exposição de fotos feitas pelo alunos da APAE e livros de autores canelenses, Feira de Artesanato, Fornos a lenha com pães, cucas e biscoitos e os estandes de gastronomia e da agroindústria.

Na segunda-feira, 14, às 19h30, o público poderá conferir o show musical de Amantino Silva e Tiago Wagner.

Na terça-feira, 15, acontece às 14h30 a oficina “Poda no Pomar Doméstico”, promovida pela Emater Canela, voltada a quem deseja aprender mais sobre o manejo de frutíferas em pequenas áreas. À noite, o show musical é com Eder de Castro, também às 19h30.

Na quarta-feira, 16, a partir das 10h, ocorre a Reunião do CONDER Canela, no Espaço Nydia Guimarães. Às 15h30, o palco contará com apresentação do Coral da UCS (Sênior) e às 17h30, o DTG Novo Horizonte entra em cena com dança tradicionalista. A noite termina com o show de Felipe Moschem e Juliano.

Na quinta-feira, 17, outra oficina movimenta a programação: às 14h30, a Emater promove o tema “Manejo de Horto Doméstico”, trazendo informações práticas para quem cultiva temperos, hortaliças e ervas medicinais em casa. E, às 17h30, haverá nova apresentação do DTG Novo Horizonte, seguida de show com Betto e Tobias, às 19h30.