Bom Jesus comemora 112 anos com a 17ª Festa da Gila e 10ª Festa do Queijo Artesanal Serrano

De 16 a 20 de julho, o município de Bom Jesus celebra seus 112 anos de emancipação político-administrativa com a realização da 17ª Festa da Gila e a 10ª Festa do Queijo Artesanal Serrano. O evento será realizado no Ginásio Poliesportivo Municipal e contará com uma programação diversificada, reunindo atrações locais, regionais e um show nacional, além de feira com produtos artesanais e rurais.

A estrutura do evento reúne 77 expositores, sendo cerca de 30% produtores rurais e locais, além de equipamentos agrícolas. A expectativa é de que aproximadamente 20 mil pessoas passem pelo evento ao longo dos cinco dias.

A preparação da Festa começou no início de 2025 e se intensificou nos últimos meses. As soberanas – rainha Giselle Ramos Kramer e as princesas Ana Luiza Barbosa Pereira e Lyamara Teixeira Leoni – junto com o membro da comissão organizadora Duclerc Silva, realizaram ações de divulgação em diversas cidades.

Entre os destaques da programação está a inauguração de um monumento em homenagem ao conjunto Os Serranos. A obra está instalada na praça em frente ao local da festa e presta tributo aos irmãos Edson e Everton Dutra e ao gaiteiro Frutuoso Luís de Araújo, fundadores do grupo. Os Serranos, originários de Bom Jesus, são reconhecidos como o conjunto que mais gravou bugios no Estado. O ritmo, recentemente declarado patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul, foi promovido pelo próprio Edson Dutra, idealizador do festival Ronco do Bugio, em São Francisco de Paula.

Convite ao Governador Eduardo Leite

Na gastronomia, o público poderá experimentar delícias como rosca de coalhada, doces em conserva, chimias e outros sabores típicos da região. Um dos destaques será o lançamento de um risoto de gila, preparado com pedaços da fruta e servido na própria casca, que será apresentado oficialmente na sexta-feira. E numa versão serrana da clássica combinação “Romeu e Julieta”, a festa traz o “Garibaldi e Anita”, união do queijo artesanal serrano com o doce de gila – dois produtos com reconhecimento como patrimônio cultural do Estado.

Na tarde do dia 18, haverá uma partida beneficente de futsal no Ginásio Leandrão. O jogo festivo reunirá a equipe “Amigos do Prefeito Lico”, com participação dos ex-jogadores Índio (Internacional) e Galatto (Grêmio), além de autoridades e representantes dos consulados dos dois clubes, enfrentando o time liderado pela dupla sertaneja João Neto e Frederico. A entrada será mediante doação de um quilo de alimento não perecível ou agasalho.

Na mesma noite, João Neto e Frederico também comandam o show nacional da festa, com entrada solidária e opção de camarotes à venda. Todos os demais shows têm entrada gratuita.

No domingo, o encerramento da festa será com uma tarde cultural, reunindo o Coro Vozes de Gramado, o balé da Academia Mens Sana In Corpore Sano, a Orquestra de Sopros de Bom Jesus e o show de Maria Luiza Benitez, que traz repertório de músicas tradicionalistas gaúchas e latino-americanas.

A entrada da festa receberá decoração especial, criada pela S&S Eventos, de Gramado. A ornamentação terá como destaque uma carreta repleta de produtos típicos da região, como maçã, batata, pinhão, moranga, milho, gila e o queijo artesanal serrano.

A programação completa e as atualizações do evento estão disponíveis nos perfis oficiais no Instagram:

@festadagilaequeijo_2025,

@citbomjesus e

@duclercsilcaproducoes_culturais.

Confira a programação: