Elite Futsal conquista título do Campeonato Municipal Sub-15 de Canela com goleada na final

A grande final do Campeonato Municipal de Futsal Sub-15 de Canela foi realizada na noite de ontem, consagrando o Elite Futsal como campeão da edição 2025. A equipe venceu o Educa Esportes por 7 a 2 em uma partida movimentada, garantindo o título com autoridade no Ginásio Carlinhos da Vila.

Além do troféu de campeão, o Elite Futsal foi destaque em diversas premiações individuais. William Boeira Marques foi eleito o Melhor Treinador, enquanto a equipe também conquistou a Defesa Menos Vazada, com apenas 6 gols sofridos. Cezar de Moraes terminou como artilheiro da competição, com 9 gols, e ainda foi escolhido como um dos alas da Seleção do Campeonato. Henrique Secco foi eleito o Destaque da Final, e Lorenzo Ferreira, o Destaque do Campeonato.

O Educa Esportes ficou com o vice-campeonato e teve o ala Lorenzo Ponsati incluído na Seleção do Campeonato. Já o ATLF, que garantiu o 3º lugar na classificação geral, foi reconhecido com o troféu Disciplina e teve o pivô Júlio Deotti entre os destaques da competição.

Premiações:

Campeão: Elite Futsal

Educa Esportes 3º Lugar: ATLF

Destaques individuais:

Melhor Treinador: William Boeira Marques – Elite Futsal

Elite Futsal (6 gols sofridos) Artilheiro: Cezar de Moraes – Elite Futsal (9 gols)

Cezar de Moraes – Elite Futsal (9 gols) Destaque da Final: Henrique Secco – Elite Futsal

Henrique Secco – Elite Futsal Destaque do Campeonato: Lorenzo Ferreira – Elite Futsal

Lorenzo Ferreira – Elite Futsal Disciplina: ATLF

Seleção do Campeonato:

Goleiro: Bryan de Oliveira da Silva – Elite Futsal

Lorenzo Ferreira – Elite Futsal Ala: Lorenzo Ponsati – Educa Esportes

Cezar de Moraes – Elite Futsal Pivô: Júlio Deotti – ATLF

O torneio evidenciou o talento dos jovens atletas de Canela e reforçou o potencial das categorias de base do futsal no município.