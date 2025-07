Chegou a hora da decisão. O Campeonato Municipal de Futsal de Veteranos, promovido pelo Departamento de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela, tem a partida final nesta quarta-feira, dia 16, a partir das 20 horas, no Ginásio Carlinhos da Vila.

O confronto final será disputado entre as equipes Amigos do Laje x Oito e Meia/JA. Mais informações sobre o campeonato e a classificação no link: www.copafacil.com/2025vetcanela.