Amigos do Laje é o campeão do Campeonato de Veteranos de Canela

A equipe Amigos do Laje venceu o Campeonato Municipal de Futsal de Veteranos. A final aconteceu na noite desta quarta-feira, 16, no Ginásio Carlinhos da Vila. Na disputa final, a equipe Amigos do Laje venceu a equipe Oito e Meia/JA por 2 x 0. Com o resultado, a equipe Oito e Meia/JA ficou com o vice-campeonato. A terceira colocação ficou com a equipe Mercenários.

DESTAQUES

Melhor Treinador Marcos de Souza – Amigos do Laje

Defesa Menos Vazada – com 08 gols – Oito e Meia/JA Futsal

Artilheiro Bruno Grigoletti -com 23 gols marcados – Amigos do Laje

Destaque da Final Volmar Blauth “Catorze” – Amigos do Laje

Destaque do Campeonato Bruno Grigoletti – Amigos do Laje

Disciplina – AKAF

SELEÇÃO DO CAMPEONATO

Goleiro: Volmar Blauth – Amigos do Laje

Fixo: Josemar Braz – Oito e Meia

Ala: Jair Assmann – Oito e Meia

Ala: Bruno Grigoletti – Amigos do Laje

Pivô: Tiago da Silva – Amigos do Laje

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela