BPO FINANCEIRO: MODA OU SOLUÇÃO PARA O SEU NEGÓCIO?

Caro leitor, vamos falar a verdade, para grande maioria das pessoas cuidar da parte financeira da empresa não é exatamente o momento mais divertido do dia. Sei bem disso, porque muitos dos meus clientes de consultoria tem muita resistência para olhar de forma estratégica para essa área, ou no bom português “ranço” mesmo. E por isso, para a maioria dos donos de pequenos negócios, o financeiro é aquela parte que vai ficando pra depois. Só que esse “depois” pode custar caro.

É aí que entra a tal da terceirização de processos financeiros. E não, não estamos falando de mágica nem de empurrar responsabilidade. Terceirizar o financeiro é contratar uma equipe especializada parta cuidar da grana da sua empresa — desde o controle do caixa até o acompanhamento de pagamentos e recebimentos. Tudo de forma organizada, transparente e com mais técnica do que improviso.

Essa terceirização também é conhecida como BPO Financeiro (Business Process Outsourcing). Calma, o nome é chique, mas o conceito é simples: você delega toda ou parte operacional e técnica da gestão financeira para um time que vive disso. Eles assumem as rotinas diárias, como contas a pagar, conciliações bancárias, emissão de boletos, relatórios e ainda ajudam com organização, previsões e análises. É como ter um setor financeiro completo, mas sem precisar contratar, treinar e manter uma equipe interna, que diga-se de passagem custa caro, é difícil de achar profissionais qualificados e mais ainda, de confiança.

Mas afinal, pra quem isso é indicado? Para começar, se você é pequeno empreendedor e faz tudo sozinho, já devia estar cogitando isso. A terceirização te ajuda a ganhar tempo e sua cabeça vai poder focar no que realmente importa: vender, crescer e ter lucro. Também é uma ótima saída para negócios que estão expandindo e precisam colocar ordem na casa antes que a bagunça cresça junto com as vendas. Bem como, se você tem uma empresa familiar onde o financeiro responsabilidade entre irmãos, sobrinhos e tios que “ajudam quando dá”, a terceirização pode trazer paz. Isso porque ela profissionaliza a gestão e evita aquelas confusões típicas de misturar pessoal com empresarial.

E não pense que terceirizar significa perder o controle, pelo contrário, com as informações certas, organizadas e acessíveis, você passa a tomar decisões com mais clareza. Sabe aquele “não sei pra onde o dinheiro tá indo”, que escuto com recorrência, se resolve rapidinho.

No fim das contas, terceirizar o financeiro é como chamar um copiloto experiente para te ajudar a pilotar o avião da sua empresa. Você continua no comando, mas com alguém do lado lhe ajudando. Lembre-se o controle financeiro não está em fazer tudo, está em garantir que tudo funcione. Pense nisso!