Canela recebe visita de secretários de Garibaldi interessados em ações de fiscalização e mobilidade

Na tarde desta terça-feira, dia 15, a Secretaria Municipal de Trânsito e Fiscalização de Canela recebeu a visita técnica dos secretários municipais de Garibaldi, Luciane Baruffi, titular da pasta de Segurança e Mobilidade Urbana, e Miguel Bonadiman, responsável pela Secretaria de Serviços Urbanos. O objetivo foi conhecer as ações implementadas pelo município de Canela nas áreas de fiscalização urbana, ordenamento do espaço público e mobilidade.

Os representantes de Garibaldi foram recebidos pelo secretário Adriel Buss, acompanhado do adjunto Jair Remonti, do diretor do Departamento de Fiscalização, Márcio Sauer Dias, do diretor de Trânsito, Jeferson Almeida, e do secretário adjunto de Obras, Cesar Prux.

Na ocasião, foi apresentada, ainda, a Operação Poste Limpo, executada em parceria com as secretarias municipais, a RGE e operadoras de internet. A iniciativa promove a remoção de cabos inativos e a organização dos postes em diversas vias do município.

Também foram compartilhadas experiências relativas à fiscalização rigorosa das intervenções realizadas pelas concessionárias de energia elétrica e abastecimento de água, que impactam diretamente na mobilidade e na segurança viária.

A secretária Luciane Baruffi destacou a relevância da visita. “As ações da Secretaria Municipal de Trânsito e Fiscalização de Canela têm ecoado de forma extremamente positiva em toda a Serra Gaúcha. Viemos até aqui para compreender melhor essa metodologia que alia técnica, parceria institucional e foco no interesse público”, avaliou.

A visita reafirma a importância da cooperação entre municípios e o valor da troca de boas práticas na gestão pública, principalmente em áreas sensíveis como trânsito, infraestrutura urbana e fiscalização.