Homem é morto a tiros em Canela e suspeito é preso pela Brigada Militar

Um homem foi morto a tiros no início da noite de quarta-feira (16), em Canela, na Região das Hortênsias. O crime aconteceu por volta das 18h30, no bairro São Rafael, em frente à residência da vítima, identificada como Marcos André de Oliveira dos Santos.

A Brigada Militar foi acionada e, durante as buscas, conseguiu prender um dos suspeitos de envolvimento no homicídio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Segundo o delegado Vladmir Medeiros, a principal hipótese é que o crime tenha relação com o tráfico de drogas.

Um inquérito policial foi instaurado para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos.