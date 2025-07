Prefeito Gilberto anuncia conquista de mais de R$ 5 milhões para Rota Panorâmica

Depois de um intenso trabalho de articulação para captar recursos, o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, anunciou nesta quinta-feira, dia 17, que o Município conquistou R$ 5.412.397,60 milhões para as obras de recuperação da Rota Panorâmica, estrada que liga o interior do município a Três Coroas. Os recursos são oriundos do Governo Federal e visam resgatar o acesso que foi comprometido nas chuvas que atingiram todo o Estado em maio de 2024.

O cadastramento do projeto de reconstrução da via em Brasília foi uma das primeiras ações do atual governo municipal. “É uma notícia maravilhosa, que beneficia a segurança e mobilidade não só de Canela, mas de toda a Região das Hortênsias. Agradecemos o apoio de todas as esferas, desde o Governo Federal, até os deputados federais e estaduais, especialmente os parlamentares Paulo Pimentel, Lucas Redecker e Joel de Igrejinha e, ainda, o senador Paulo Paim, que, independente de partido, se uniram com a administração municipal canelense em busca da aprovação deste valor tão significante”, declara Gilberto Cezar.

A Rota Panorâmica está totalmente interditada desde o dia 10 de fevereiro pela Prefeitura de Canela, seguindo orientações técnicas e monitoramento constante. A via estava liberada para a passagem de veículos leves, contudo, a possibilidade de movimentações no solo levou ao bloqueio completo para prevenir acidentes e garantir a segurança dos motoristas.

Visita técnica

O empenho que garante o recurso está assinado pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros. No último dia 22 de junho, o prefeito Gilberto Cezar e sua equipe receberam a autoridade nacional em Canela para uma visita técnica à Rota Panorâmica. Durante o encontro, o secretário Wolnei percorreu os trechos comprometidos da Rodovia Arnaldo Oppitz, principal acesso da Rota, e conheceu os locais mais atingidos.

Além disso, viagens do prefeito a Brasília desde o início do ano foram fundamentais para acompanhar de perto a tramitação do pedido dos recursos junto ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

O projeto segue agora os trâmites finais necessários com o Governo Federal para que assim que concluído, comece o processo para execução da obra.