Rotary Club de Canela doa equipamentos para reforçar atendimento a crianças no hospital

Através da Conta das Penas Alternativas do Foro da Comarca de Canela, o Rotary Club de Canela-Inspiração realizou a doação de um berço aquecido para a Maternidade e de um aparelho de ar-condicionado SPLIT 9 mil BTUs quente e frio para o setor de Pediatria do Hospital de Caridade de Canela. O investimento total foi de R$ 25.086,82.

O berço aquecido é um equipamento essencial em maternidades e UTIs neonatais. Ele contribui significativamente para a sobrevida de bebês prematuros, proporcionando um ambiente seguro e estável durante o tratamento e a internação. Sua função é manter os recém-nascidos, especialmente aqueles com baixo peso, na temperatura corporal ideal, evitando a hipotermia e promovendo estabilidade térmica. O equipamento emite calor radiante e permite o monitoramento constante da temperatura, o que garante segurança e eficácia no atendimento médico.

Considerando o clima subtropical úmido de Canela, com invernos rigorosos e temperaturas frequentemente próximas ou abaixo de 0 °C, os desafios relacionados ao conforto térmico hospitalar se intensificam. A climatização adequada dos ambientes se torna fundamental para o bem-estar e a recuperação dos pacientes.

A chegada desses equipamentos representa um reforço importante no cuidado com os recém-nascidos e crianças internadas no hospital, contribuindo para a segurança clínica, o conforto dos pacientes e a humanização do ambiente hospitalar. O conforto térmico é um elemento que remete diretamente ao acolhimento e à qualidade do cuidado prestado.

A doação já está em uso: há uma criança internada no quarto com o novo sistema funcionando. Fica o registro da entrega dos equipamentos e o agradecimento ao Foro da Comarca de Canela pela parceria.