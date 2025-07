Supercopa Casa Blanca reunirá a elite do futsal da região em Canela

A 1ª edição da Supercopa Casa Blanca, promovida pelo Departamento de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela, reunirá as equipes campeãs dos campeonatos regionais de futsal a partir de agosto. O novo evento esportivo será disputado nas sextas-feiras, no ginásio Carlinhos da Vila.

A competição contará com oito equipes. A data da abertura do campeonato será definida nos próximos dias pelo DMEL.

EQUIPES PARTICIPANTES

Âncora (Campeã Canela)

Bola 8 (Vice -campeã Canela)

Unidos do Copo (Campeã Gramado)

Nem Sei (Campeã São Chico)

Boleiros (Campeã Cambará)

Chinelinho (Campeã Três Coroas

Hawai (Vice- campeã Gramado)

Padilha (Vice-campeã de São Chico)

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela