Canela: Sarau no Santa Marta encerra projeto Hip Hop em Sintonia

Evento será no domingo, dia 27 de julho, das 14h às 18h, no Ginásio Poliesportivo Carlos Alberto de Lima

O hip hop pode ser um grande aliado da saúde mental, funcionando como ferramenta de transformação individual e coletiva. Em Canela, o projeto Hip Hop em Sintonia, com oficinas e ações voltadas à saúde mental no bairro, buscou desde março ampliar o senso de pertencimento de crianças e jovens da periferia, promovendo a valorização da cultura hip hop e o cuidado com a saúde emocional.

A iniciativa aconteceu no bairro Santa Marta e ofereceu ao longo de cinco meses oficinas gratuitas de slam poesia, breaking (danças urbanas), graffiti e saúde mental.

Para marcar o encerramento do projeto, será realizado um sarau no próximo domingo, dia 27 de julho, das 14h às 18h, no Ginásio Poliesportivo Carlos Alberto de Lima, no bairro Santa Marta. A programação contará com diversas atividades:

14h: Pocket show e sarau com palco aberto, com participação do rapper M

15h: Oficina de freestyle com Elisa Schunck

15h50: Show de breaking com Flavio Cruz

16h: Batalha de poesia falada “Lírica das Ruas”, com o slammaster Profeta Marginal

17h: Show com Lady Black

17h45: Show com Bernardo Jr.

Durante o evento também haverá exposições de desenhos, pinturas e fotografias, além de serviços gratuitos como corte de cabelo, trancista, recreacionista e brinquedos infláveis.

O projeto é realizado com recursos da Lei 14.399/2022 (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura), por meio do edital de chamamento público 03/2024 de Canela. Conta com o apoio do CRAS Santa Marta e da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência de Canela, além do patrocínio de lanches fornecidos pelo Condomínio Reserva da Serra.

Segundo a poeta Jess, uma das idealizadoras do projeto, o aprendizado e a diversão caminharam juntos durante as oficinas. Essa união, afirma, pode fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes.