CTG Manotaço reelege patronagem

Numa votação histórica, Fernando Gusen foi reeleito patrão do CTG Manotaço para a gestão administrativa da entidade no biênio 2025/2027. Márcia Port, a Preta, permanece como vice-patroa da entidade.

A eleição foi realizada em 27 de junho, e reuniu mais de 200 sócios na sede do CTG, no Mato Queimado. No início da Assembleia Geral, Gusen fez uma prestação de contas da gestão 23/25 falando dos avanços da instituição do meio tradicionalista e dos investimentos realizados no período.

Apenas uma chapa estava inscrita para receber a aprovação ou reprovação dos 130 sócios que estavam aptos a votar. E o resultado foi de 117 posicionamentos favoráveis e 13 contrários. “Foi impressionante. Primeiro pela quantidade de sócios que saíram de casa em uma noite gelada e, segundo, pela expressiva aprovação recebida. Necessário destacar que o trabalho desenvolvido durante dois anos, e aprovado pelos sócios, é um trabalho coletivo, feito por um grupo dedicado que faz um trabalho voluntário em prol do CTG”, destacou Fernando.

PATRONAGEM/DIRETORIA DO CTG

Patrão/presidente: Fernando Gusen

Vice-patroa/vice-presidente: Márcia Port

1ª secretária: Karen Pauli

2º secretário: Márcio Leandro Silva

1º tesoureiro: Rodrigo de Moraes

2ª tesoureira: Joseane Clement

Departamento Cultural: Daniela Dutra

Departamento Artístico: Rafael Clement

Departamento Jovem: Antônio Dias

CONSELHO DE VAQUEANOS/FISCAL

Eliseu Oliveira, Douglas Reck, Gislaine Conta de Moraes, Itacir Dutra, Juliano Bolfe, Neri Martins, Rafael Borges, Silvano Cavalin e Tiago Rodrigues.