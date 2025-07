Destaque Folha e as boas notícias em Canela

Um evento para celebrar quem tem coragem de empreender

A maior ação do ano da Editora Folha de Canela – Comunicação Multimídia foi realizada na última quarta-feira, 16 de julho, e mais uma vez lotou as dependências da Churrascaria Garfo & Bombacha. O Destaque Folha 2025 reuniu representantes de 83 segmentos e contou com a presença de mais de 400 pessoas em uma noite especial com o tema #CoragemParaEmpreender.

Este jornalista que vos fala aproveitou o momento para agradecer, de coração, o carinho e a confiança dos nossos parceiros comerciais — gente que está com a gente o ano todo, nos dando o gás necessário para manter o jornalismo vivo, pulsante e de qualidade em Canela e na região.

Também foi uma ótima oportunidade para anunciar algumas novidades que estão chegando por aí: mudanças importantes no formato do Destaque Folha para os próximos anos e inovações no dia a dia da nossa cobertura jornalística. Tudo isso será detalhado em um caderno impresso especial e em uma edição virtual que será lançada nas próximas semanas.

Canela viveu uma semana de boas notícias

Além da Festa Colonial — que já está em pleno andamento e, como sempre, é um sucesso absoluto (e um dos meus eventos preferidos da cidade) — tivemos boas notícias que merecem ser celebradas.

Entre elas, uma conquista que parece definitiva: a área do Parque do Palácio, patrimônio natural da cidade, deve enfim ser doada em caráter definitivo e sem gravame para o município. O projeto de lei já foi encaminhado pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa e representa um passo importantíssimo para garantir esse espaço verde como um bem da nossa comunidade.

Outra excelente notícia veio dois dias atrás, com o anúncio feito pelo prefeito Gilberto Cezar: Canela conquistou R$ 5.412.397,60 em verbas federais para recuperar a Rota Panorâmica. O recurso já está empenhado e será usado na elaboração do projeto e na execução das obras naquele trecho que sofreu tanto com os eventos climáticos de 2024. Um trecho essencial, tanto para o turismo quanto para os moradores da zona rural e para a ligação com Três Coroas.

Pra fechar a semana com chave de ouro, nesta manhã tivemos a reinauguração da sede da PAE — a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canela. Um espaço revitalizado, que presta um serviço de excelência e agora conta com ainda mais estrutura, graças ao apoio da comunidade e do poder público.

Ou seja: apesar de algumas más notícias (que sempre existem), esta foi uma semana para sorrir. E que venham mais assim!

Supercopa Casablanca: o futsal da região vai ferver em Canela

Agosto marcará o início de um projeto que há tempos deveria ter saído do papel: a Supercopa Casablanca de Futsal. Uma competição que vai reunir os campeões de Canela, Gramado e São Francisco de Paula, além de equipes de Cambará e Três Coroas. Ou seja, o melhor do futsal da região vai estar desfilando talento no Ginásio Carlinhos da Vila.

Sim, sabemos das limitações do nosso ginásio — falamos disso o tempo todo por aqui. Mas também é verdade que esperar o cenário ideal para começar algo é um erro que custa caro. Às vezes é preciso simplesmente fazer. Ter a coragem de começar.

E aqui deixo meus parabéns à Administração Municipal e ao DMEL, que mesmo sem as condições perfeitas, abraçaram a ideia e colocaram ela de pé. Vai faltar estrutura? Vai. Mas vai sobrar talento, vontade e espírito esportivo. E isso também conta — e muito.

Que esta Supercopa seja o início de uma nova fase para o futsal de Canela. Que motive atletas, eleve o nível técnico e inspire mais clubes a lutarem por seus campeonatos locais, com o sonho de estarem nessa competição nos próximos anos.

Canela precisa de boas notícias — e precisa valorizar quando elas aparecem.

A gente segue aqui, contando, cobrando, mas também aplaudindo quando é justo.

Até a próxima semana!