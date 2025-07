Intervenções em vias públicas de Canela ocorrem entre os dias 21 e 23 de julho

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização de Canela informa que, entre os dias 21 e 23 de julho de 2025, serão realizadas intervenções pontuais em vias do município. As ações fazem parte de um cronograma de abertura de cavas e serviços de infraestrutura, executados pela empresa Mercúrio Engenharia.

As atividades seguirão o seguinte cronograma:

21 de julho (segunda-feira)

– Rua Augusto Pestana (durante todo o dia) – Conserto de calçada (Mercúrio e RGE)

– Avenida João Marchese (manhã)

– Rua Antenor T. de Souza (tarde)

22 de julho (terça-feira)

– Rua Augusto Pestana (manhã e tarde)

– Bloqueio parcial na Rua Augusto Pestana com a Avenida Júlio de Castilhos, a partir das 6h, para remoção de poste no canteiro central

23 de julho (quarta-feira)

– Rua Dona Carlinda (manhã)

– Rua Danton Corrêa da Silva (manhã)

As intervenções poderão ocasionar redução de pista, interdições parciais temporárias e circulação de maquinário nas áreas afetadas. A empresa responsável garantirá a sinalização adequada e, quando necessário, contará com orientadores de trânsito no local.

A Secretaria de Trânsito pede a colaboração da população, especialmente de motoristas e pedestres, para que fiquem atentos à sinalização e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas durante os períodos das obras. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações, o contato pode ser feito diretamente com a Diretoria de Trânsito pelos canais oficiais.