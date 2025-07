Pablo Pereira é preso novamente, na tarde desta sexta

O blogueiro Pablo Samuel Pereira Nunes, 43 anos, que já havia sido preso neste ano, foi preso novamente na tarde desta sexta-feira (18), em Gramado.

Em sua comunicação oficial, a Polícia Civil de Canela não informou quem era o preso, mas a reportagem da Folha conseguiu confirmar que se trata de Pablo Pereira.

Confirma a nota emitida pela Polícia Civil.

Polícia Civil de Canela Prende Blogueiro por Fraudes e Descumprimento Judicial Após Perseguição em Gramado

A Polícia Civil de Canela realizou a prisão de um blogueiro na tarde desta sexta-feira (18). A captura ocorreu após uma perseguição e abordagem a seu veículo no Centro da cidade de Gramado.

O investigado foi detido a bordo de uma caminhonete importada de alto padrão, cuja procedência está sendo investigada pela Polícia Civil, havendo indícios de que o veículo também possa ter sido adquirido mediante fraude. No interior do automóvel, foi encontrado um simulacro de arma de fogo.

A prisão preventiva do blogueiro foi decretada a pedido da Polícia Civil de Canela, por decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca, no curso de inquérito policial que apura uma série de condutas delituosas. Conforme consignado nos autos, o investigado valeu-se de uma suposta afiliação a uma empresa financeira para oferecer um empréstimo de valor modesto a uma vítima que se encontrava em situação de dificuldade financeira. Sob o pretexto de formalizar a transação, o blogueiro deslocou-se até a residência da vítima, solicitando-lhe que tirasse uma fotografia da face.

Após essa interação, a vítima recebeu o valor acordado em sua conta, acompanhado de uma comunicação por e-mail da suposta financeira. Contudo, ao consultar seu histórico bancário, a vítima foi surpreendida com a constatação de um financiamento de elevado valor – totalizando mais de R$ 90.000,00 – referente a um veículo, realizado sem seu conhecimento ou consentimento prévio. Esse novo e vultoso débito, dividido em numerosas parcelas, consubstanciou um profundo impacto na vida financeira da vítima.

Ao tomar ciência da fraude, a vítima, em estado de grande preocupação, procurou o blogueiro, que minimizou a situação, admitindo ter cometido um “erro” e solicitando que a vítima efetuasse o pagamento das primeiras parcelas, com a promessa de futuro ressarcimento. Verificou-se, ainda, que o número de telefone cadastrado no contrato de financiamento fraudulento pertencia ao próprio blogueiro, e que a assinatura eletrônica do contrato foi realizada por meio de um dispositivo eletrônico diverso daquele utilizado habitualmente pela vítima, elementos que corroboram a tese de fraude.

O blogueiro possui uma extensa ficha policial, com múltiplos indiciamentos por crimes contra a honra e incitação ao crime, entre outros delitos. Sua atuação, frequentemente disfarçada de “jornalista investigativo”, era utilizada para promover ataques a terceiros e disseminar informações falsas em redes sociais (fake news), fomentando temor e revolta social.

O investigado chegou a ser preso preventivamente em janeiro deste ano por outros fatos, tendo sido proibido por decisão judicial de publicar em redes sociais, o que foi descumprido pelo blogueiro, que voltou à ativa em plataformas digitais.

O Delegado Vladimir Medeiros, responsável pelas investigações, relatou que a ação policial, apesar de ocorrer em fuga de veículo no centro da cidade, foi realizada de forma eficaz, com a prisão do investigado e sem danos ou qualquer prejuízo à integridade das pessoas ao redor. A autoridade policial referiu que, com a prisão e buscas realizadas, pretende aprofundar as investigações para completa elucidação dos fatos.

Relembre o caso

Em janeiro de 2025, Pablo foi intimado a apagar postagens do Facebook que mencionavam o Juizado da Infância e Juventude e a se abster de novas publicações sobre o tema. As publicações continham alegações graves, como um suposto “esquema de venda de crianças” em Canela.

Mesmo após a intimação, o blogueiro manteve os conteúdos no ar e realizou novas lives, onde dizia que não se calaria e insinuava o envolvimento de autoridades.

Impacto das publicações

As postagens geraram ameaças reais a profissionais da rede de proteção, incluindo servidores públicos e instituições de acolhimento. A Casa Lar de Canela relatou, em documento ao Ministério Público, que as falas do blogueiro provocaram revolta em familiares de crianças acolhidas, aumentando o risco à segurança de todos os envolvidos.

Prisão preventiva

A Justiça decretou a prisão preventiva com base no descumprimento das medidas cautelares e no risco à ordem pública. O juiz Vancarlo Anacleto destacou o histórico criminal de Pablo e afirmou que as medidas alternativas haviam se mostrado ineficazes.

Pablo foi preso em Gramado, onde mantinha um estúdio de gravações, e encaminhado ao Presídio de Canela.

Liberdade provisória

Dias depois, no dia 21 de janeiro, o mesmo juiz concedeu liberdade provisória ao réu, impondo restrições rigorosas, como:

Proibição de uso de redes sociais por 180 dias;

Comparecimento obrigatório aos atos do processo;

Comunicação prévia sobre mudança de endereço;

Bloqueio judicial de seus perfis no Facebook e Instagram.

A decisão também ressaltou que a atuação do réu não se encaixa no jornalismo legítimo, e sim em uma busca por engajamento com base em desinformação.