Roda Canela lança cabine tematizada em parceria com a Criamigos

Atração estará disponível até janeiro de 2026 e oferece uma experiência de afeto e fantasia

A Roda Canela acaba de lançar uma nova experiência que vai encantar crianças e adultos: cabines tematizadas, que transformarão o tradicional passeio em momentos ainda mais inesquecíveis. A primeira delas é fruto de uma parceria com a marca Criamigos, referência nacional na personalização de ursos de pelúcia e no universo da infância afetiva.

A Cabine Criamigos oferece uma experiência exclusiva para até quatro pessoas, combinando o visual único da região vista do alto com o encantamento lúdico que é marca registrada da Criamigos. O pacote inclui uma volta na Roda Canela em cabine exclusiva e decorada, um chocolate quente por pessoa (até quatro unidades), balas de goma (160g) e dois ingressos para o Parque Mundo Criamigos, localizado no centro de Gramado.

“A proposta é transformar a volta na Roda em um momento de celebração da imaginação, da fantasia e dos laços afetivos. É mais do que um passeio, é uma experiência completa que envolve os sentidos e conecta as famílias com o melhor da infância”, destaca Caren Urbani, diretora de marketing da Roda Canela. A cabine tematizada da Criamigos estará disponível até janeiro de 2026, com venda antecipada pelo site da Roda Canela, garantindo descontos pela plataforma, ou diretamente na bilheteria, sujeita à disponibilidade.