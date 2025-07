Secretaria de Saúde de Canela intensifica atendimento psicossocial

Desde o início do ano, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Saúde, vem intensificando o atendimento de Saúde Mental no município. Especialmente no Centro de Atenção Psicossocial (Caps), que passou a contar com várias ações complementares, proporcionando maior qualidade de vida aos pacientes.

Conforme a psicóloga Janine Palodetti, coordenadora do CAPS, entre as novas ações implantadas estão: a estruturação de Plano Terapêutico Singular, com cuidado através de equipe multidisciplinar; suporte intensivo para as famílias de pessoas com problemas de saúde mental; grupo para pessoas com problemas no uso de drogas; grupo para alcoolistas; grupo para familiares de pessoas com problemas no uso de álcool e outras drogas; oficinas terapêuticas quatro vezes por semana, para público diverso; redução significativa da judicialização das demandas de saúde mental; ampliação da equipe; busca ativa e para cuidado e acompanhamento de casos e redução no número de internações em saúde mental no Hospital de Caridade de Canela (HCC) e em leitos de saúde mental via Estado.“Dessa forma, estamos oferecendo aporte e atendimento especializado necessário para o paciente e sua família”, explica.

De acordo com a assistente social Tânia Aguiar, coordenadora da Saúde Mental de Canela, além da implantação destas novas atividades, também está sendo realizado o matriciamento dos casos de saúde mental, para que seja realizado o atendimento especializado adequado. Por este motivo foi implantado o Protocolo e Fluxo de Classificação de Risco em Saúde Mental com a aprovação do Conselho Municipal de Saúde, que classifica os casos desde o mais grave até o mais leve, onde não há surtos frequentes ou risco à vida. “Com esta nova classificação poderemos diminuir o fluxo de atendimento no Caps, pois os casos mais leves deverão ser encaminhados à Atenção Básica, nas Unidades de Saúde. E conseguiremos atender melhor os pacientes que realmente necessitam de atendimento especializado”, finaliza a assistente social.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela