Skyglass Canela comemora Dia do Amigo com encontro de mascotes

Em comemoração ao Dia do Amigo, que é celebrado em 20 de julho, o Skyglass Canela promove nesta sexta-feira, dia 18, a partir das 14h, o 2° Encontro de Inverno do Gumer. Mascotes de parques e empreendimentos turísticos de toda a região foram convidados para participar de uma tarde de pura diversão. Com recepção de quati Gumercindo, os personagens irão alegrar o público na plataforma de vidro, no deck do pôr do sol e no playground do Skyglass Canela.

Conforme o diretor do Skyglass Canela, o objetivo do encontro é fortalecer a parceria entre os empreendimentos turísticos da região. “Temos um ótimo relacionamento com nossos vizinhos e players dos demais parques e, desse relacionamento de amizade, comemoramos as conquistas juntos. Nosso mascote, Gumercindo, guardião do Meio Ambiente, convidou todos seus amigos para uma confraternização simbólica entre os parques que fazem da Serra Gaúcha o melhor destino de viagem para brasileiros e estrangeiros que desejam uma variação de experiências em um único destino. Convidamos nossos amigos e turistas para virem desfrutar das nossas atrações e também aproveitar a festa com os mascotes aqui no Skyglass Canela”, convida Bonareti.