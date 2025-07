Faccat: Mostras de Iniciação Científica em outubro

A pesquisa acadêmica será o centro das atenções nas Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) em outubro. A instituição promove a XXIII Mostra de Iniciação Científica, o XV Salão de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação e, também, a IV Mostra de Iniciação Científica Júnior, voltada ao público do Ensino Médio. Os eventos reúnem estudantes, professores e pesquisadores em torno da valorização da ciência, da inovação e da construção coletiva do conhecimento.

A XXIII Mostra de Iniciação Científica ocorrerá de forma on-line de 6 a 10 de outubro, das 19h30min às 22h30min. As inscrições seguem abertas até o dia 15 de setembro e são destinadas a acadêmicos dos cursos da Faccat e demais interessados. Para submissão de trabalhos, as inscrições seguem até o dia 15 de agosto. Interessados devem acessar o site www.faccat.br/cursoseeventos.

Promovida pela coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação, pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e pela Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa, a mostra tem como objetivo estimular a troca de experiências científicas, divulgar projetos desenvolvidos no ambiente universitário e fortalecer a integração entre ensino, pesquisa e extensão.

Incentivo à pesquisa também para estudantes do Ensino Médio

Como parte da programação, será realizada a IV Mostra de Iniciação Científica Júnior, voltada a estudantes do Ensino Médio do Vale do Paranhana e regiões vizinhas, no dia 9 de outubro, das 14h às 21h, de forma presencial no campus da Faccat.

O tema central desta edição é “Questões Climáticas”, incentivando jovens a refletirem sobre os desafios ambientais do mundo contemporâneo por meio da produção científica. A participação é gratuita, e o evento conta com 100 vagas disponíveis. Os trabalhos devem ser submetidos até o dia 15 de agosto.

Mais informações em (51) 3541-6657 ou CLIQUE AQUI.