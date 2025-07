Festa Colonial de Canela exalta as raízes da cidade e conquista visitantes

Os primeiros 10 dias da 31ª Festa Colonial de Canela confirmam o sucesso do evento, que segue até o dia 27 de julho, reunindo milhares de moradores e turistas na Praça João Corrêa, com entrada franca. A celebração valoriza a força da terra, a cultura do interior.

Com protagonismo das famílias de agricultores, produtores rurais e agroindústrias locais, a Festa é um verdadeiro retrato da identidade canelense. Todos os participantes são da cidade, trazendo produtos, histórias, sabores e saberes que refletem a dedicação ao campo e à preservação das tradições.

A programação artística também tem identidade local: a maioria dos shows, espetáculo teatral Retratos e o Desfile Raízes da Terra contam com talentos canelenses, enaltecendo o potencial cultural do município, sendo que estes dois últimos reuniram mais de cem pessoas na produção, elenco e direção.

Entre as novidades que estão encantando o público, os Jogos Coloniais — com bocha, canastra e 66 — vêm chamando atenção pela integração entre os participantes e o envolvimento dos visitantes, resgatando brincadeiras típicas do interior com muita alegria e espírito comunitário.

Na última sexta-feira, o evento recebeu a visita do secretário de Estado do Turismo, Ronaldo Santini, que esteve na Festa acompanhado do prefeito Gilberto Cezar. A presença da liderança estadual, bem como do Governador Eduardo Leite no primeiro fim de semana do evento, reforça a importância da Festa Colonial no calendário turístico e cultural do Rio Grande do Sul.

O prefeito afirma: “A Festa Colonial nunca recebeu tantas autoridades como agora o que demonstra a representatividade desse governo e auxilia na captação de apoio, recursos e divulgação do evento. Estamos fazendo um resgate histórico e batendo todos os recordes de vendas e tamanho da festa fomentando a economia do nosso Município, em especial das famílias do interior e agroindústrias.”

Com entrada gratuita, a Festa segue diariamente com gastronomia típica, artesanato, fornos a lenha, atrações culturais e muita hospitalidade. Um convite para viver o melhor de Canela com sabor, memória e afeto. A estimativa de público, segundo a organização do evento é de que 85 mil pessoas passem pela Praça João Corrêa nos 17 dias de Festa Colonial de Canela.

Outro diferencial é que o centro da cidade já está com a decoração especial alusiva a Temporada de Inverno, que iniciou com a Festa Colonial e contará com shows musicais de artistas de renome no Estado nos dois primeiros fins de semana de agosto.

A 31ª Festa Colonial de Canela é uma realização da Prefeitura de Canela e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela, com apresentação da rede de farmácias São João, o patrocínio da Sicredi Pioneira, Cervejaria Ambev Uniserra e vitivinícola Jolimont e o apoio das cervejarias Farol, Viking Bier e Cresol, além da marca Sicoob como colaboradora. Apoio institucional FETAG/RS, Emater/RS-Ascar e SDR – Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. Agente Cultural: AM Produções, financiamento Pró Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Programação dos próximos dias:

Diariamente:

• 10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela

• 10h às 22h – Fornos a lenha (domingo até 21h)

• 10h às 22h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria (domingo até 21h)

• 10h às 22h – Feira de Artesanato (domingo até 21h)

Segunda-feira, 21

• 19h30 – Show musical com Grupo Renascer do Sul (Deck Gastronômico)

Terça-feira, 22

• 14h30 – Oficina “Cultivo de Cactos e Suculentas” – Benetti Suculentas

• 19h30 – Show musical com Felipe Moschem e Juliano (Deck Gastronômico)

Quarta-feira, 23

• 19h30 às 21h – Show musical com Amantino Silva e Tiago Wagner (Deck Gastronômico)

Quinta-feira, 24

• 14h30 – Oficina “Cultivo de Cactos e Suculentas” – Benetti Suculentas

• 17h30 – Apresentação do Grupo de Dança da APAE

• 19h30 – Show musical com Coro Etnias (Deck Gastronômico)