Prefeito acompanha doação de berço aquecido para setor de pediatria do HCC

O Hospital de Caridade de Canela (HCC) recebeu a doação de um berço aquecido e um aparelho de ar condicionado de 9 mil BTUs, adquirido pelo Rotary Club Inspiração. Os equipamentos custaram aproximadamente R$ 25 mil e a aquisição foi feita com recursos da conta de penas alternativas do Poder Judiciário canelense.

De acordo com a direção do HCC, os equipamentos doados serão utilizados no setor de Pediatria da casa de saúde. O berço aquecido é usado pelos recém-nascidos e considerado indispensável para um bom atendimento nas maternidades.

“Nascem cerca de 50 crianças por mês em Canela e a doação do berço aquecido auxiliará no atendimento dos bebês, pois há dias em que nascem de duas a três crianças e o hospital só possuía um berço deste tipo”, ressalta o interventor Emanoel Messias do Nascimento.

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, prestigiou a entrega e enfatizou o quanto o Rotary Club Inspiração é um importante parceiro da Prefeitura de Canela. “Recentemente, ocorreu a entrega de uma torre de vídeo para procedimentos por videolaparoscopia, e um segundo equipamento deve ser encaminhado ao HCC até o final deste ano”, adiantou.

A doação do aparelho de ar condicionado também trará mais conforto térmico para os pacientes que estiverem no setor de Pediatria, principalmente considerando o clima da Serra Gaúcha, com invernos rigorosos.

Participaram do ato de entrega dos equipamentos, também, os secretários de Saúde, Jean Spall, e de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Carmem Seibt; a presidente do Rotary Inspiração, governadora do Distrito 4670 da gestão 2022/2023 e secretaria adjunta de Assistência, Solange Aguiar; o adjunto de Saúde e interventor do HCC, Emanoel Messias do Nascimento; servidores do hospital e rotarianos.