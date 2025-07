Bota-fora: 12 toneladas de resíduos são recolhidos nos bairros Santa Marta, São José e Dante

O segundo bota-fora de resíduos eletrônicos e volumosos, promovido pela Prefeitura de Canela, recolheu 12 toneladas de materiais inservíveis no último sábado, dia 19, nos bairros Santa Marta, São José e Dante. Esta foi a terceira etapa do projeto-piloto socioambiental do programa Ecocidadania nessas localidades. Ao todo, cinco caçambas de resíduos foram retiradas das ruas dessa região da cidade, sendo aproximadamente 20% itens eletrônicos como celulares, periféricos de computador, televisores, entre outros.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Canela, que coordena a iniciativa, a próxima etapa nessas comunidades será nesta sexta-feira, dia 25, quando farão um trabalho focado nos animais. Com orientações e dando encaminhamentos, o objetivo dessa ação será otimizar castrações, microchipagem dos cachorros e gatos e direcionar atendimentos, por isso haverá apoio de um médico veterinário. Também ações direcionadas aos resíduos domiciliares e em áreas verdes.

“Outra parte fundamental do projeto-piloto socioambiental é a de levar informação aos alunos das escolas dos bairros atendidos. Por isso, já estão acontecendo oficinas sobre gestão de resíduos sólidos”, explica o secretário de Meio Ambiente, Carlos José Frozi. A Escola Adolfo Seibt é a primeira a receber as ações, oferecendo as aulas para todas turmas, do ensino fundamental ao médio. Mais educandários devem receber as oficinas em breve.