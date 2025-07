Casal de São Francisco de Paula é preso por aplicar golpe com falso comprovante de pagamento

Vítima anunciou produto nas redes sociais e só percebeu o golpe após realizar a entrega

A Polícia Civil de Dois Irmãos prendeu preventivamente, na tarde de segunda-feira (21), um homem e uma mulher suspeitos de aplicar um golpe utilizando comprovantes falsos de transferência bancária. Os dois, moradores de São Francisco de Paula, foram detidos no próprio município com apoio da Delegacia local. A ação foi coordenada pelo delegado Felipe Borba.

A investigação teve início em maio, após uma vítima relatar à Delegacia de Dois Irmãos que havia anunciado um produto no Marketplace do Facebook. A compradora demonstrou interesse, enviou um suposto comprovante de TED e combinou a entrega em São Francisco de Paula. No entanto, depois de realizar a entrega — de um item avaliado em mais de R$ 3 mil — a vítima percebeu que o valor nunca foi depositado na conta.

De acordo com o delegado, a vítima sofreu prejuízo financeiro e, por segurança, o produto envolvido não será divulgado. Durante a apuração, foi confirmado o envolvimento do casal no golpe, o que motivou o pedido de prisão preventiva, deferido pela Justiça no fim da semana passada.

“Com o apoio dos policiais de São Francisco de Paula, conseguimos efetuar essas prisões, que representam o empenho da Delegacia de Dois Irmãos no enfrentamento a esse tipo de crime”, afirmou o delegado Borba.

Ele também reforça a orientação à população para que jamais entregue bens antes de confirmar diretamente no extrato bancário que o pagamento foi realmente creditado. “Não basta o comprovante. É preciso verificar se o valor entrou na conta”, alertou.

A polícia também identificou a participação de uma adolescente no esquema. Ela responderá conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Denúncias e informações podem ser repassadas à Delegacia de Dois Irmãos pelo telefone (51) 3584-6519 ou WhatsApp (51) 98543-7318. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: Jornal O Diário.