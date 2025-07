Cempra realiza mais duas edições da Feira de Adoção de animais na Festa Colonial

Dezenove animais foram adotados durante este final de semana

Neste final de semana, o Centro Municipal de Proteção ao Animais de Canela (Cempra), administrado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, realizou mais duas edições da Feira de Adoção de animais, dentro da 31ª Festa Colonial.

O estande do Centro Municipal esteve aberto na tarde do sábado, 19, e no domingo, 20. Durante o evento foram adotados 15 cães, sendo oito filhotes, quatro adultos e três idosos. E também quatro cavalos. “Levamos animais de diferentes faixas etárias na feira, pois acreditamos que todos merecem um lar”, destaca a coordenadora do Cempra, Ione Couto.

As pessoas interessadas em adotar animais de maneira responsável, podem aproveitar o último final de semana da Festa Colonial. A feira de adoção acontecerá novamente no sábado, 26, das 14 às 18 horas e no domingo, 27, das 10h30 às 17h30.

O Cempra está localizado na Rua Otaviano Amaral Pires – Banhado Grande e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (54) 3282-5148 ou pelo WhatsApp (54) 9 9903-3293.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela