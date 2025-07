Feira Canela + Verde terá edição especial na Escola Infantil Ítala Reis nesta sexta-feira

Como premiação da segunda colocação na gincana em alusão aos 30 anos da Coleta Seletiva, a Escola Municipal de Ensino Infantil Ítala Reis ganhará uma edição especial da Feira Canela + Verde. O evento acontecerá nesta sexta-feira, dia 25, das 14h às 16h30, com a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo.

Conforme o biólogo Alékos Elefthérios, um dos organizadores da Feira, será fechada a rua em frente à escola e as crianças e a comunidade escolar poderão participar e conhecer as atrações ambientais da Feira, que contará com espaço kids especial para as crianças.

O evento contará, ainda, com a distribuição de mudas de plantas nativas, feira de produtos dos agricultores locais e artesanato, além da Feira de Adoção do Centro Municipal de Proteção aos Animais (Cempra).

FESTA COLONIAL

No sábado, 26, das 14h às 18h, haverá ações ambientais da Feira Canela + Verde durante a Festa Colonial de Canela, na Praça João Corrêa. Na oportunidade haverá recolhimento de lixo eletrônico, doação de mudas de árvores nativas e composto orgânico, doação de mudas de chás e temperos produzidas pelas escolas municipais da zona rural de Canela, além da adoção de animais do Cempra.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela