Festa Colonial de Canela se destaca pela gestão responsável dos resíduos

Além de celebrar as tradições do interior e valorizar a produção local, a 31ª Festa Colonial de Canela tem chamado a atenção pelo cuidado exemplar com a gestão dos resíduos gerados durante o evento, que segue até 27 de julho, na Praça João Corrêa.

Até o momento, já foram destinados corretamente 1.460 quilos de materiais recicláveis, 80 quilos de vidro e 54 litros de óleo de cozinha, resultado de um trabalho coordenado que envolve expositores, equipes de apoio e órgãos ambientais do município.

Toda a operação de coleta e destinação do lixo está sendo realizada em conformidade com o cronograma da Coleta Seletiva de Canela, que em junho deste ano comemorou 30 anos de implantação. A ação é mais um reflexo do compromisso da com a sustentabilidade e o respeito à legislação ambiental.

O resíduo orgânico é coletado nas segundas, quartas e sextas-feiras pela empresa contratada Serra Ambiental. Já os resíduos recicláveis estão sendo recolhidos pela Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias, uma organização licenciada para atuar na coleta e comercialização desses materiais.

Os 18 expositores da Festa Colonial estão realizando a separação correta dos resíduos gerados nas atividades gastronômicas e comerciais. Antes da abertura da festa, os mesmos participaram de oficinas sobre boas práticas ambientais e orientações sobre o descarte adequado de resíduos, reforçando a importância do cumprimento das normas legais e do papel de cada cidadão na preservação do meio ambiente.

A iniciativa não apenas contribui para a redução do impacto ambiental do evento, como também fortalece a economia circular e a inclusão social por meio do trabalho dos catadores.

A 31ª Festa Colonial de Canela é uma realização da Prefeitura de Canela e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela, com apresentação da rede de farmácias São João, o patrocínio da Sicredi Pioneira, Cervejaria Ambev Uniserra e vitivinícola Jolimont e o apoio das cervejarias Farol, Viking Bier e Cresol, além da marca Sicoob como colaboradora. Apoio institucional FETAG/RS, Emater/RS-Ascar e SDR – Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. Agente Cultural: AM Produções, financiamento Pró Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul.