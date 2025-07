Festa entra na reta final celebrando o orgulho de ser canelense

A 31ª Festa Colonial de Canela chega aos seus últimos cinco dias reforçando o sentimento de pertencimento, valorização do interior e amor pelas tradições. A Praça João Corrêa segue movimentada até o próximo domingo, dia 27, reunindo famílias, turistas e a comunidade local em uma grande celebração da identidade canelense.

Com gastronomia típica preparada por agricultores, agroindústrias e produtores rurais da cidade, o evento é mais do que uma feira: entre cucas e pães quentinhos saindo do forno a lenha, pastel de pinhão, bolinho de batata-doce e fortaia, além de um completo café colonial, o público encontra sabores que carregam memórias e afeto.

A Festa Colonial faz parte da história de Canela e de algumas famílias que participam desde a primeira edição, como a de Alziro de Oliveira e Vicentina Lídio.

Nos primeiros 10 dias do evento, os números já batem recordes e segundo a secretária de Turismo e Cultura Kenia Jaeger, já passaram pela Praça João Corrêa mais de 100 mil pessoas.

“A Festa Colonial é um evento sublime. Permite realizar o sonho de entrosar o nosso agricultor e nossa comunidade, com o visitante e o próprio canelense que vive no meio urbano. No nosso trabalho diário da Emater, percebemos que o aumento de autoestima e da renda das famílias passa por este tipo de envolvimento. As oportunidades de negócios que se abrem a partir da Festa Colonial também se torna realidade para as agroindústrias” comenta o chefe do escritório municipal da Emater Alexandre Meneguzzo.

Outro destaque é a programação cultural, que nos últimos dias segue prestigiando os talentos da terra: músicos, atores e dançarinos locais protagonizam espetáculos no Multipalco e no Desfile Raízes da Terra, que emociona com suas encenações sobre a colonização e os costumes do povo gaúcho.

Pela primeira vez na Festa, os Jogos Coloniais conquistaram espaço e aplausos. As disputas de bocha, canastra e 66, envolveram mais de 180 pessoas, somando equipes e reservas das mesmas, promovendo integração entre gerações e entre moradores e visitantes, tornando-se um símbolo da união e do espírito comunitário que define o evento.

Os eventos realizados por esta Administração Municipal contam com um cuidado especial no quesito acessibilidade. A cerimônia oficial de abertura do evento contou com tradução em libras e estão instalados no evento tótens dirigidos à pessoas com baixa visão, cegas, daltônicas e com dislexia. “Estas ações de acessibilidade não só promovem a autonomia para a comunidade, mas são os primeiros passos para a capacitação social, dando acessibilidade para pessoas com deficiência através da prática” explica a CEO da Semearhis Lettícia Francisco.

A programação segue intensa até domingo, com entrada gratuita, vivências culturais, feira de artesanato, apresentações artísticas e a energia de um povo que tem orgulho de suas raízes.

A 31ª Festa Colonial de Canela é uma realização da Prefeitura de Canela e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela.

Cervejarias de Canela se unem na Festa Colonial

Canela conta com duas cervejarias artesanais – Viking Bier e Farol e as duas se uniram para participar, em parceria, da Festa Colonial. Exemplo vivo que a concorrência pode ser salutar e que unindo forças todos ganham.

A Cervejaria Farol é a primeira fábrica de cerveja artesanal da Serra Gaúcha, inaugurada em 2003. A sua produção segue à lei da pureza alemã e conta com diversos estilos, trazidos da escolas belgas, inglesas e americanas na sua linha de produção. A Farol ainda oferece visitação à fábrica, onde o público pode conferir todo o preparo da bebida. “Está sendo uma experiência muito bacana participar da Festa Colonial, onde apresentamos algumas da nossas cervejas favoritas, algumas com notas de café, framboesa e cacau” afirma o gerente da Farol Eliandro Valim.

A Viking Bier inaugurou em 2014, inicialmente produzindo em fábricas artesanais alugadas e em 2018 inaugurou sua sede própria. As cervejas produzidas na fábrica artesanal já ganharam vários prêmios, sendo o primeiro em 2019 Brasil Beer Cup, com as cerveja EMS Fruit Bier Frutas Vermelhas. Neste ano a marca comemora premiações como medalha de ouro na cerveja Apa, bronze com a Belgian Tripel e ouro na Pilsen, no Festival de Blumenau. O CEO da Viking Thiago Cardoso diz que que está sendo uma experiência muito bacana essa junção das duas cervejarias e afirma: “bom para todos. Estamos difundindo nossas marcas, vendendo chopp e participando de um dos eventos mais importantes de Canela”

A união entre as cervejarias Farol e Viking Bier, na Festa Colonial, reforça que, quando há colaboração entre marcas locais, quem brinda é o público e toda a cidade ganha.

Programação

Diariamente:

• 10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela

• 10h às 22h – Fornos a lenha (domingo até 21h)

• 10h às 22h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria (domingo até 21h)

• 10h às 22h – Feira de Artesanato (domingo até 21h)

Terça-feira, 22

• 14h30 – Oficina “Cultivo de Cactos e Suculentas” – Benetti Suculentas

• 19h30 – Show musical com Felipe Moschem e Juliano (Deck Gastronômico)

Quarta-feira, 23

• 19h30 às 21h – Show musical com Amantino Silva e Tiago Wagner (Deck Gastronômico)

Quinta-feira, 24

• 14h30 – Oficina “Cultivo de Cactos e Suculentas” – Benetti Suculentas

• 17h30 – Apresentação do Grupo de Dança da APAE

• 19h30 – Show musical com Coro Etnias (Deck Gastronômico)

Sexta-feira, 25

• 11h às 13h30 e 14h às 16h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

• 17h30 – Apresentação do Grupo de Dança da APAE

• 18h – Show musical com Juliano Bolfe e Emílio Fogaça (Multipalco)

• 19h – Homenagem aos Colonos e Motoristas + Escolha das Soberanas da Festa Colonial

2026 (Multipalco)

• 20h30 – Show musical com Banda Brilha Som (Multipalco)

Sabado, 26

• 10h – Jogos Coloniais

• 11h às 13h30 e 14h às 16h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

• 15h – Desfile Raízes da Terra

• 18h30 – Show musical com Rui e Mateus (Multipalco)

• 20h30 – Show musical com Luiza Barbosa (Multipalco)

Domingo, 27

• 10h – Jogos Coloniais – Finais

• 11h às 13h30 e 14h às 16h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

• 15h – Desfile Raízes da Terra

• 18h30 às 19h – Espetáculo teatral: Retratos (Multipalco)

• 19h – Espetáculo de dança com Grupo Tapejaras

• 19h30 – Show musical com Super Banda Real (Multipalco)