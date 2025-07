Locomóvel histórica chega ao Parque Mundo a Vapor

Peça histórica reacende a memória dos fundadores e antecipa a atmosfera da nova fase do atrativo, com abertura prevista para o fim de 2025

Um dos ícones mais emblemáticos da Revolução Industrial e do início da história do Parque Mundo a Vapor acaba de chegar ao canteiro de obras do parque temático, em Canela. Com 4 metros de altura e 2,5 toneladas, a locomóvel a vapor de fogo tubular retorna ao local como prenúncio da nova fase do empreendimento, cuja inauguração está prevista para a temporada de Natal deste ano.

Muito mais do que uma peça de acervo, o locomóvel carrega a alma da história do parque. Foi uma máquina como essa que despertou, décadas atrás, a paixão de três irmãos canelenses — Omar, Hermes e Benito Urbani — pela magia dos mecanismos a vapor. Filhos de um consertador de máquinas agrícolas, eles cresceram ouvindo o sopro quente do vapor, o assobio cortando o frio da serra, e vendo seu pai devolver vida a motores que já haviam sido esquecidos. “Essa locomóvel representa o início de tudo. É um resgate de memória e, ao mesmo tempo, uma ponte com o futuro do parque. Ver essa peça icônica chegando, agora, neste novo ciclo que estamos prestes a inaugurar, é como reviver a faísca que acendeu esse sonho lá atrás”, destaca Lenise Urbani, CEO do parque.

Robusta e versátil, a locomóvel era uma espécie de “motor sobre rodas”. Bastava água e carvão — ou até lenha — para entrar em funcionamento. Com fornalha de combustível sólido e caldeira a moda antiga, foi fundamental no desenvolvimento de áreas onde a infraestrutura era precária. Estavam presentes no Canadá, na África do Sul, no outback australiano, no oeste americano e, claro, nos fundos de vale e florestas da Serra Gaúcha, onde moveram serrarias, indústrias de base e os sonhos de muitos pioneiros.

Além do valor histórico e simbólico, a peça também antecipa o conceito da nova fase do Mundo a Vapor, que preserva a memória das máquinas que moveram o passado, mas agora com recursos tecnológicos, experiências imersivas e narrativas afetivas para novas gerações. A locomóvel permanecerá em destaque na área do novo parque, em processo final de estruturação para receber o público. “Mais do que um objeto de exposição, ela se tornará um símbolo vivo do legado da família Urbani”, destaca Lenise.