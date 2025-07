Olivas de Gramado conquista medalha de ouro em Israel

O Olivas de Gramado, empresa pioneira na produção de azeite de oliva extravirgem na Serra Gaúcha, vem ganhando cada vez mais projeção internacional. Recentemente, a marca conquistou mais uma importante premiação a nível mundial.

Após a prata no EVOO International Olive Oil Contest (EVOO IOOC), realizado na região da Calábria, na Itália, no mês de maio, o Terroir Serrano, fabricado pelo Olivas, foi avaliado como um dos melhores extravirgens no prestigiado TerraOlivo 2025 – Concurso Mundial de Azeites de Oliva do Mediterrâneo. Realizada anualmente em Israel, a competição é homologada pelo EVOO World Ranking, circuito que reconhece os melhores azeites do planeta em competições de elevado padrão técnico e credibilidade internacional.

Depois de ser analisado por 27 juízes internacionais de altíssimo renome, o Terroir Serrano foi agraciado com medalha de ouro. O rótulo é um blend de campo multivarietal intenso de Koroneiki, Frantoio e Picual, com notas gustativas de pimenta vermelha, avelã e frutas cítricas, com aromas complementares de bálsamo, salsão e tomate maduro.

Na edição deste ano, 558 azeites de oliva extravirgem de 19 países participaram do TerraOlivo 2025.

COLEÇÃO DE MEDALHAS INTERNACIONAIS

A medalha de ouro no concurso israelense é um marco importante para o Olivas de Gramado. Em seis anos de colheita e extração, esta é a oitava premiação internacional que os azeites de oliva da empresa gramadense conquistam, nos maiores e mais disputados concursos internacionais de azeite de oliva extravirgem do mundo, resultado que comprova a excelência dos produtos assinados pelo Olivas de Gramado.

Em 2022 e 2024, o Terroir Serrano foi selecionado para o Flos Olei (Milão-Itália), catálogo que reúne os 500 melhores extravirgens do mundo.

Nos anos de 2023 e 2024, o Terroir Serrano – Blend de Campo Multivarietal, conquistou medalha Silver Award (prata) no New York International Olive Oil Competition (NYIOOC) realizado nos Estados Unidos, outro renomado concurso.

O Terroir Serrano e a Infusão Aromática de Azeite de Oliva Extravirgem com Nibs de Cacau, foram premiados na Athena International Olive Oil Competition 2024, com duas medalhas de bronze. Uma avaliação, considerada por especialistas como uma das três mais importantes do segmento em nível mundial.

O Terroir Serrano safra 2025 conquistou medalha de prata no EVOO International Olive Oil Contest (EVOO IOOC) Itália. A premiação contou com a inscrição de 707 rótulos de 28 países.

Estas conquistas são motivo de muita alegria para o sócio e mestre-lagareiro do Olivas, André Bertolucci, que destaca o cuidado e dedicação na produção.

“O Terra Olivo Israel é um dos concursos mais tradicionais do setor oleícola internacional. Foi a primeira vez que participamos, e já conquistamos o nosso primeiro ouro, o que nos traz a certeza de estarmos no caminho certo, fazendo um dos melhores azeites de oliva do mundo”, comenta Bertolucci.

ONDE COMPRAR

O Terroir Serrano safra 2025 está à venda na Azeiteira, um espaço destinado a experiências sensoriais e comercialização de azeites e produtos feitos à base de oliva localizado no Parque Olivas de Gramado, e também na plataforma online: www.olivasdegramado.com.br/loja.

PIONEIRO – O Parque Olivas de Gramado está na vanguarda do olivoturismo no Brasil. O empreendimento dedica mais de 150 hectares para a promoção do olivoturismo, oferecendo várias atividades que encantam pessoas de todas as idades. Mais informações em www.olivasdegramado.com.br ou em @olivasdegramado.